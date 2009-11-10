قیمت محصولات تولیدی باید به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن احتشام پیش از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان سازمان بازرگانی استان اظهار داشت: اتاقهای بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی با ارائه طرحها و برنامه ‌های عملیاتی می‌ توانند در تعیین اهداف، سیاستها و ابزار استراتژی توسعه صادرات ایفای نقش کنند.

وی اضافه کرد: به منظور تحقق هرچه بیشتر و بهتر شعار صادرات پایدار محور توسعه و همچنین تحقق هدف کلان تعیین شده از سوی رئیس جمهور برای رسیدن به هدف صادرات کل کشور به مرز 50 میلیارد دلار پیشنهاد می‌کنیم و بخش خصوصی در کنار بخش دولتی با همدلی، همکاری و هم ‌افزایی زمینه این مهم را هرچه بهتر فراهم کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند گفت: در این راستا باید زمینه مدیریت هر چه بهتر بر اجرای متغیرهای مهم اثرگذار در بازارهای هدف صادراتی فراهم شود.

احتشام حذف هزینه مبادله در فرآیند تولید تا صادرات را از جمله متغیرهای مهم و اثرگذار دانست و بیان کرد: باید بر کانالهای توزیع برای رساندن محصولات تولید شده به مصرف کنندگان نهایی در زمان و مکان مناسب و همچنین تبلیغات و ارتباطات مردمی برای معرفی هرچه بیشتر توانمندیهای کشور در سطح بازارهای جهانی مدیریت و مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر بسته ‌بندی محصولات تولیدی و صادراتی برای کسب ارزش افزوده محصولات دارای مزیت رقابتی و نسبی در چرخه فرآیند توسعه اقتصادی باید مدیریت شود.