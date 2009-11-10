به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زینت، پاپ بندیکت شانزدهم تصدیق کرد که ورزش نیروی بالقوه آموزشی و قابل‌توجهی برای جوانان داشته و نه تنها باید برای پرکردن اوقات آنها مورد توجه قرار گیرد بلکه باید به ابعاد شخصیت ساز ورزش هم توجه کرد.

وی افزود: جامعه می‌تواند به واسطه فعالیتهای ورزش در شکل‌گیری شخصیت جوان و رشد انسانی و معنوی وی سهم داشته باشد. در واقع زمانی که مسئله تحول درونی انسان مطرح می‌شود فعالیتهای ورزشی فرصت مناسبی است که شخصیتهای دینی براساس آن بتوانند آموزش مناسبی را از زندگی به جوانان ارائه کنند.

بندیکت شانزدهم به ضرورت آموزش نسلهای جدید اشاره کرده و ضرورت حمایت مستمر مراکز دینی چون کلیسا را از ورزش جوانان مورد تأکید قرار داد.

رهبر کاتولیکهای جهان همچنین به ضرورت پرهیز از تمام تمایلاتی که ماهیت و طبیعت ورزش را منحرف می‌کنند اشاره کرد و گفت: شخصیتهای دینی، کارشناسان و مجریان در اقدامی هماهنگ باید راهنمایی‌هایی را برای ورزش جوانان فراهم کرده و به آنها کمک کنند نیروی بالقوه خود را بدون نادیده گرفتن فضیلتهای دینی و انسانی توسعه دهند.