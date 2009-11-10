بداهه نوازی میلاد کیایی در تالار وحدت

سرپرست گروه چکاوک با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در این کنسرت که از ساعت 21 روزهای یاد شده آغاز خواهد شد اعضاء گروه آثاری از پرویز یاحقی، اسدالله ملک، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی و همایون خرم را اجرا خواهند کرد.

رضا شایسته در ادامه افزود: به دلیل اینکه میلاد کیایی در اجرای آثار این 5 ویولنیست برجسته با آنها همکاری داشته و می تواند در انتقال حس آثار انتخاب شده به ما کمک های بسیاری کنند از وی دعوت به عمل آوردیم تا در طول تمرینات و اجرای برنامه با گوشزد کردن نقایص کار باعث بهتر شدن کیفیت کنسرت شود.





وی همچنین تصریح کرد: کیایی در بخش دوم برنامه علاوه بر تکنوازی که به شکل بداهه در دستگاه شور انجام خواهد داد در اجرای قطعه آخر برنامه با عنوان"رفتم" نیز گروه چکاوک را همراهی خواهد کرد.

شایسته با اشاره به قطعات این کنسرت گفت: بخش اول برنامه در بیات اصفهان اجرا می شود که شامل قطعات"آشفته"، "تک درخت"، "خواب نوشین"، "طاقتم ده" و "رنگ اصفهان" می شود. بخش دوم برنامه نیز در دستگاه شور به اجرای قطعات"سراب آرزو"، "کعبه دل ها" و "رفتم" اختصاص دارد.

سرپرست گروه چکاوک همچنین در مورد اعضاء گروه خود افزود: در این اجرا مینو قاسمپور(قانون)، آوا ایوبی(عود)، پدیده احرار نژاد(تار)، طراوت باباخانلو(فلوت)، ماندانا نی ریزی(ویولنسل)، پروانه انارکی(کنترباس) و 15 نفر از شاگردان خودم که ویولن 1 و 2 می نوازند گروه را همراهی خواهند کرد.