ثبت نام سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول ناصری افزود: دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی باید جهت ثبت ‌نام به پایگاه الکترونیکی http://www.nahad.ir مراجعه کنند.

مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی باید با تکمیل فرمهای مربوطه و اخذ کد رهگیری به همراه پرینت ثبت‌ نامی و مدارک لازم شامل اصل و کپی عقدنامه، اصل و کپی شناسنامه زوجین، اصل و کپی کارت ملی زوجین، اصل و کپی کارت دانشجویی را تا 27 آبان به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه دهند.

وی اضافه کرد: دانشجویان در صورت دارا بودن سهمیه شاهد، نخبگان علمی و فعالان فرهنگی دینی اصل و کپی نامه مربوطه را نیز باید تا تاریخ ذکر شده به دفاتر مربوطه ارائه کنند.

ناصری گفت: یکی از زوجین باید دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و تاریخ عقد نیز باید از اول مهرماه 1387 تا 31 شهریورماه 1388باشد.