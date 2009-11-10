  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

ثبت نام سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

ثبت نام سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی از ثبت نام سیزدهمین جشن ازدواج دانشجویی در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول ناصری افزود: دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی باید جهت ثبت ‌نام به پایگاه الکترونیکی http://www.nahad.ir مراجعه کنند.

مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی باید با تکمیل فرمهای مربوطه و اخذ کد رهگیری به همراه پرینت ثبت‌ نامی و مدارک لازم شامل اصل و کپی عقدنامه، اصل و کپی شناسنامه زوجین، اصل و کپی کارت ملی زوجین، اصل و کپی کارت دانشجویی را تا 27 آبان به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه دهند.

وی اضافه کرد: دانشجویان در صورت دارا بودن سهمیه شاهد، نخبگان علمی و فعالان فرهنگی دینی اصل و کپی نامه مربوطه را نیز باید تا تاریخ ذکر شده به دفاتر مربوطه ارائه کنند.

ناصری گفت: یکی از زوجین باید دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و تاریخ عقد نیز باید از اول مهرماه 1387 تا 31 شهریورماه 1388باشد.

کد مطلب 980654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها