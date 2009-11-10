برخی شبکه های عربی در خدمت صهیونیسم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی روز سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه سخنگویان سابق و جدید وزارت خارجه در واکنش به قطع شبکه العالم از ماهواره های نایل ست و عرب ست گفت: قطع غیر قانونی همکاری با این شبکه تصمیم درستی نبوده و موضوع باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد زیرا چنین اقداماتی منافع امت اسلام و عرب را به مخاطره می اندازد.

وی با اشاره به شبکه هایی که عنوان عربی داشته و بر خلاف منافع جهان اسلام گام بر می دارند، گفت: ما می توانیم به راحتی این گونه شبکه ها را که در خدمت رژیم صهیونیستی و ضد اسلام هستند، معرفی کنیم .

متکی تاکید کرد: بر اساس معاهدات اتحادیه های ارتباطی این موضوع از نظر حقوقی قابل پیگیری است و می خواهیم قبل از چنین اقداماتی خود مدیریت این دو شبکه تجدید نظر کنند.

وی خواستار تقویت ارتباط رسانه ای میان کشورهای اسلامی شد و گفت: باید در این زمینه توافقات نانوشته ای میان کشورهای اسلامی باشد که ارتباطات رسانه ای خصوصا در جهان اسلام را فراهم و تقویت کنند.

متکی در پاسخ به سئوالی درباره سفرش به عربستان سعودی گفت: این سفر با هدف انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری هر چه بهتر مناسک حج خواهد بود که رعایت زائران کشورهای مختلف از امور مهم مورد علاقه است.

وی افزود: همچنین در این دیدار مروری به روابط دو جانبه مسائل منطقه ای خواهد شد.

وزیر خارجه درباره سفرش به هندوستان نیز تصریح کرد: وزیران خارجه قبلی و کنونی هند دعوت هایی را از ما داشته اند و بنابراین دعوت ها سفر خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: در این سفر نیز با توجه به تحولات منطقه مروری به روابط دو جانبه داشته و این روابط را باز مهندسی خواهیم کرد. این فرصتی است که در زمینه مسائل فی ما بین از جمله مسائل اقتصادی و منطقه ای علی الخصوص افغانستان به توافقات جدیدی برسیم.

متکی درباره دیدار امیر قطر از ایران گفت: در دیدار امیر قطر نیز همکاری های منطقه ای و عربی مورد تاکید قرار گرفت و در حاشیه این مذاکرات بحث ارتباط جمهوری اسلامی ایران با مراکش نیز مطرح شد.

وی افزود: ما مواضع اصولی خود را درباره برقراری مناسبات با مراکش مطرح کردیم و معتقدیم مسائلی که درباره غزه با مراکش پیش آمد قابل بررسی است.

وزیر امور خارجه در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به فعال شدن دیپلماسی منطقه ای ترکیه، این کشور رقیب ایران در منطقه محسوب نمی شود گفت: مناسبات ایران و ترکیه در دوره جدید یکی از شکوفا ترین دوران ها را سپری می کند و به اعتقاد ما ایران و ترکیه در شرایط کنونی نقش مکمل را داشته و سعی می کنند رایزنی ها و مذاکرات خود را در جهت منافع کشورهای اسلامی و منطقه ترسیم کنند.

وی ازنقش آفرینی ترکیه در منطقه استقبال کرد و گفت: این منافاتی با نقش آفرینی ایران ندارد و در حقیقت این نوعی هم افزایی در جهت دفاع از حقوق فلسطینیان و مسائل کشورهای اسلامی منطقه است.

وزیر خارجه در خصوص اتهام جاسوسی 3 تبعه آمریکایی نیز تصریح کرد: در پیگیری های قضایی همه موضوعات اتهام مورد بررسی قرار گرفته به عبارتی دیگر مسئولان ذیربط حکم قضایی را صادر می کنند.

متکی افزود: ابتدایی و محرزترین جرم این 3 تبعه آمریکا ورود غیر قانونی ازمبادی مرزی است.