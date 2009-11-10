چهار میلیون واحد دامی خراسان جنوبی واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسعود دادفر ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه واکسیناسیون به منظور پیشگیری از شیوع بیماری‌ های واگیر دامی و بر اساس شاخصهای توسعه بهداشتی استان صورت می ‌گیرد، اظهار داشت: عمده این واکسیناسیونها علیه بیماری‌های مسری تب برفکی، آبله و شاربن در دام صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیتی که این قبیل بیماری ‌ها در صنعت دامپروری کشور دارند مایه ‌کوبی دامها طبق برنامه ‌ای که سازمان دامپزشکی کشور هر ساله به ادارات کل دامپزشکی ارائه می ‌دهد، صورت می‌ گیرد.

دادفر ادامه داد: شیوع بیماری ‌های خطرناکی که از سرعت انتشار و درصد واگیر بالایی در سر برخوردارند از قبیل شاربن و تب برفکی، می‌ توانند ضررهای اقتصادی جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.

رئیس اداره مبارزه با بیماری ‌های دامی اداره‌ کل دامپزشکی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، بیان کرد: پیشگیری از بیماری‌ های دامی ضمن تامین بخشی از بهداشت عمومی و سلامت جامعه، افزایش تولید فرآورده‌های خام دامی را نیز به دنبال دارد.