پیکر سحابی هفته آینده به ایران باز می گردد

برادر زنده‌یاد مهدی سحابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان انتقال پیکر این مترجم فقید از فرانسه به ایران گفت: یکی دیگر از برادرهایم به نام هادی و نیز اعضای خانواده زنده‌یاد مهدی سحابی و همچنین دوستان او در تلاشند تا پیکر او را به تهران منتقل کنند. با این وجود فکر نمی‌کنم این کار در هفته جاری انجام شود.

وی افزود: آنگونه که با شرکت هواپیمای ملی فرانسه برنامه‌ریزی شده و با توجه به اینکه نزدیکترین پرواز پاریس به تهران با این هواپیما روز جمعه انجام می‌شود قطعاً تا زمان تدفین پیکر مهدی پنج، شش روز زمان صرف خواهد شد و قطعاً این مراسم هفته آینده برگزار می‌شود.

مجید سحابی اضافه کرد: روز گذشته مراسمی برای مهدی در شهرداری پاریس برگزار شد و در این برنامه تمامی دوستان او اعم از نویسندگان و مترجمان و نقاشان و اعضای خانواده‌اش تمایل داشتند که پیکر مهدی به تهران بیاید.

وی درباره حضور اعضای خانواده این هنرمند فقید در مراسم تشییع پیکر او گفت: با توجه به مسائلی مانند وضعیت سربازی پسر مهدی بعید است اعضای خانواده او هم در مراسم تشیع حاضر باشند.

برادر زنده‌یاد سحابی درباره محل خاکسپاری پیکر او هم تاکید کرد: برنامه‌ای برای انتقال پیکر مهدی به قزوین (زادگاه او) نداریم و او هفته آینده در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا دفن می‌شود.

مهدی سحابی مترجم، نقاش و نویسنده ایرانی یکشنبه شب 17 آبان و در سن 66 سالگی بر اثر سکته قلبی در فرانسه درگذشت.

سحابی مترجم رمان معروف و هفت جلدی "در جستجوی زمان از دست رفته" اثر مارسل پروست است که از آن به عنوان یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان یاد می‌شود.

"مرگ آرتمیو کروز" (کارلوس فوئنتس)، "مادام بوواری" و "تربیت احساسات" (گوستاو فلوبر)، "دسته دلقکها" و "مرگ قسطی" (لویی فردینان سلین) از دیگر آثار این مترجم فقید است. از وی چند اثر تالیفی نیز در حوزه داستان کوتاه و رمان به یادگار مانده است که از جمله می‌توان به رمان " ناگهان سیلاب" اشاره کرد.