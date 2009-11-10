تمهیدات لازم برای تامین گاز اندیشیده شده است/مردم صرفه جویی کنند

مصطفی کشکولی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت گاز لرستان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: امسال پیش بینی های لازم در زمینه تامین گاز مردم در نظر گرفته شده ولی قسمتی از موضوع به بحث مصرف کنندگان گاز در بخش خانگی بازمی گردد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 80 درصد گاز در زمستان توسط مصرف کنندگان خانگی مصرف می شود در صورتی که مردم در این زمینه صرفه جویی کنند با مشکلی مواجه نخواهیم شد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ابراز امیدواری کرد: با صرفه جویی مردم به ویژه مشترکان خانگی در زمستان امسال مشکلی در این زمینه رخ ندهد.

کشکولی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد وضعیت پروژه گازرسانی در کشور، یادآور شد: در حال حاضر حدود دو هزار کیلومتر خط انتقال گاز در سطح کشور در دست احداث است.

وی همچنین از تقویت و اصلاح شبکه های گاز در استانهای مختلف کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با بهره برداری از خطوط انتقال گاز در دست احداث در کشور زمینه تامین پایدار گاز در کشور ایجاد خواهد شد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در سال اصلاح الگوی مصرف، یادآور شد: در این زمینه یکسری راهکارها از سوی دولت در قالب پروژه های مختلف در راستای کاهش مصرف و هدررفت گاز صورت گرفته است و یکسری از اقدامات نیز به مردم ارتباط دارد.

کشکولی ادامه داد: در این راستا قراردادهای مختلفی با صدا و سیما منعقد شده تا اطلاع رسانی در این زمینه به طور مطلوب صورت گیرد.

وی همچنین به یکسری الزامات در ادارات و سازمانهای دولتی در راستای صرفه جویی در مصرف گاز اشاره کرد و گفت: در این زمینه در قالب ابلاغیه ای از سوی معاون رئیس جمهوری یکسری الزامات در این زمینه تعیین شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: در این راستا ادارات و سازمانهای دولتی باید یک درجه حرارت خاصی را در طول مدت زمان اداری رعایت کنند و پس از پایان وقت ادارای نیز اقدام به خاموش کردن سیستم حرارتی کنند که نظارت در این زمینه بر عهده استانداران و شرکت گاز است.