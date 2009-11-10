علی احمدی از آینده کاری خود می گوید/ جهاد دانشگاهی مقصد علی احمدی

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشنهادات بسیاری در این مدت به من شده است که ریاست جهاد دانشگاهی نیز یکی از آنها است. باید هیئت امنای جهاد دانشگاهی در این زمینه تصمیم نهایی را بگیرند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تأیید کند تا رئیس جمهور حکم دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود عدم عضویت در جهاد دانشگاهی یکی از موانع ریاست وی در این نهاد است، اظهار داشت: من به مدت هشت سال عضو جهاد دانشگاهی علم و صنعت بوده ام و 28 سال در ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری کردم.

وزیر سابق آموزش و پرورش همچنین درباره اینکه انتصابش به این سمت در چه مرحله ای است، گفت: این سئوال را با افرادی که من را برای این سمت در نظر گرفته اند و در این رابطه مسئول هستند بپرسید.

به گزارش مهر، دوره سه ساله ریاست حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی به پایان رسیده است و جهاد دانشگاهی در انتظار تمدید حکم طیبی یا معرفی فردی جدید است.