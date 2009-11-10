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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

برای حضور درلیگ قهرمانان آسیا؛

سپاهان مدارک لازم را به فدراسیون فوتبال ارائه کرد

سپاهان مدارک لازم را به فدراسیون فوتبال ارائه کرد

باشگاه سپاهان اصفهان فرم‌های مربوط به حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را به فدراسیون فوتبال ارائه و رسید آن را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان اصفهان که فرم‌های مربوط به اطلاعات هتل‌ها، استادیوم، رنگ لباس، زمین تمرین و عوامل کادر اجرائی خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در سال 2010 را به همراه CD در فرمت PDF به کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ارائه و رسید آن را دریافت کرد.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان با کسب عنوان چهارم در رقابت‌های هشتمین دوره لیگ برتر و با توجه به قهرمانی ذوب آهن اصفهان در جام حذفی، به همراه تیم‌های استقلال، ذوب آهن و مس کرمان جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد.

باشگاه سپاهان اصفهان به عنوان باسابقه‌ترین تیم ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، برای ششمین بار در سال 2010 این تورنمنت بزرگ آسیایی حاضر می شود.

کد مطلب 980672

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