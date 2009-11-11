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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۸:۵۶

انیمیشن‌های "عسل‌آباد" و "اینجوری" تولید می‌شود

انیمیشن‌های "عسل‌آباد" و "اینجوری" تولید می‌شود

انیمیشن‌های "عسل‌آباد" و "اینجوری" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی پژمان علیپور به سفارش صدا و سیمای مرکز مهاباد تهیه می‌شود.

پژمان علیپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: مجموعه انیمیشن "عسل‌آباد" در 13 قسمت 11 دقیقه‌ای به نویسندگی کامران یوسفی در مرحله طراحی شخصیت‌ها قرار دارد. در این مجموعه به ضرب‌المثل‌های کردی می‌پردازیم. مجموعه انیمیشن "اینجوری" هم در 13 قسمت سه دقیقه‌ای با محوریت اصلاح الگوی مصرف تهیه می‌کنیم.

وی ادامه داد: داستان این مجموعه درباره دختر بچه‌ای است که خانواده‌ او درگیر ماجراهای مختلفی می‌شود. فیلمنامه انیمیشن "اینجوری" را لیلا خلیل‌زاده نوشته و به سفارش صدا و سیمای مرکز مهاباد تهیه می‌شود. این مجموعه هم در مرحله طراحی شخصیت‌ها قرار دارد. تولید "اینجوری" زودتر از "عسل‌آباد" است.

علیپور افزود: یک فیلم کوتاه هم با عنوان "چرخ و فلک" ساختم که به جشنواره‌های رشد و رویش ارسال می‌کنم. داستان این فیلم درباره دختر و پسری است که سوار چرخ و فلک یک دوره‌گرد می‌شوند و کم‌کم بچه‌ها جذب می‌شوند تا سوار آن شوند.

کد مطلب 980675

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