100 درصد مصوبات سفر رئیس جمهور در حوزه بهزیستی اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق ظهر سه شنبه در جمع مددجویان این اداره کل افزود: احداث مرکز توانبخشی ویژه نابینایان با زیر بنای هزار و 500 متر مربع و در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع درحال اجراست.

وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 50 درصد ذکر کرد و بیان داشت: در جهت احداث این مرکز تا کنون چهار میلیارد ریال هزینه شده است.

اکبری مطلق اضافه کرد: از محل تامین اعتبار برای مراکز نگهداری فرزندان بی سرپرست استان این مصوبه به صورت کامل اجرایی شده و پنج میلیارد ریال دریافت که صرف توانمند سازی آن شده است.

وی به دیگر پروژه این سفر با عنوان ایجاد مرکز ارتز و پروتز اشاره کرد و ادامه داد: این مرکز نیز با زیربنای 700 متر مربع با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال ساخته و تجهیز شده است.

اکبری مطلق در خصوص مساعدتهای مالی به سازمانهای مردم نهاد نیز، اظهار داشت: هشت میلیون ریال از محل این مصوبه به سازمان اختصاص که در اختیار تشکلهای غیر دولتی حوزه توانبخشی قرار گرفته است .

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: معافیت از پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان نیز مطابق مصوبه هر ساله انجام می شود.

اکبری مطلق در پایان مساعدت برای ساخت مسکن معلولین، مناسب سازی و مقاوم سازی مسکن خانواد های تحت پوشش، تامین جهیزیه و کمک هزینه نوعروسان تحت پوشش، انشعاب و لوله کشی گاز منازل مددجویان، شهریه دانشجویان تحت پوشش، اختصاص دستگاههای غربالگری بینایی، بیمه معلولان کمک به مراکز غیر دولتی را بخشی از پیشنهادات این سازمان در سفر سوم ذکر کرد.