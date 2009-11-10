  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

جلالی درجمع خبرنگاران:

منتظر پاسخ وزات خارجه درباره رفتار عربستان دربرابر یمن هستیم

منتظر پاسخ وزات خارجه درباره رفتار عربستان دربرابر یمن هستیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با ابراز نارضایتی و ناراحتی از رفتار عربستان سعودی نسبت به شیعیان یمن، گفت: ما بارها از وزارت خارجه خواسته‌ایم اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد و هم‌اکنون نیز منتظر پاسخگویی این وزارتخانه به کمیسیون و مجلس هستیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره  شبکه‌ العالم که دیگر امکان پخش آن از روی برخی ماهواره‌ها فراهم نیست، گفت : در دنیایی که سخن از آزادی بیان، گسترش رسانه‌ها، ارتباطات و اطلاع‌رسانی شفاف و عادلانه مطرح می‌شود محدود کردن رسانه‌ها هیچ سنخیتی با این شعارها ندارد و نشان می‌دهد که این شعارها کاذب است.

وی اظهارداشت: شبکه‌ العالم مسائلی را مطرح می‌کرد که با منافع رژیم صهیونیستی و برخی کشورها هم ‌راستا نبوده و در راستای منافع ملت‌های مستضعف و مسلمان بود؛ لذا طبیعی است که آنها این شرایط را برنتابند.

جلالی تاکید کرد: ما باید این فناوری را داشته باشیم که بتوانیم امواج شبکه‌های خودمان را بر روی ماهواره‌های ایرانی ارسال کنیم که در آینده‌ای نزدیک محقق می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد اقدامات این کمیسیون در قبال عملکرد عربستان سعودی در برابر شیعیان یمن، اظهار داشت: وزارت خارجه گزارش‌هایی را به ما ارایه داده که در این خصوص با عربستان کار می‌کنند.

 وی ابراز امیدواری کرد: عربستان سعودی رفتاری برادرانه و همراه با اخوت اسلامی و لحاظ کردن منافع امت اسلامی و دو کشور ایران و عربستان داشته باشد و به فشار قدرت‌های بزرگ تن در ندهد و خود را در دام رقابت‌های این قدرت‌ها در منطقه نیاندازد.

جلالی با تاکید بر اینکه عربستان سعودی باید در راستای منافع دوکشور ایران و عربستان گام بردارد تصریح کرد: دو کشور می‌توانند با افزایش و تقویت یکدیگر زمینه‌های یک ساختار همکاری منطقه‌ای را پی‌ریزی کنند.

کد مطلب 980679

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها