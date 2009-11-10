منتظر پاسخ وزات خارجه درباره رفتار عربستان دربرابر یمن هستیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره شبکه‌ العالم که دیگر امکان پخش آن از روی برخی ماهواره‌ها فراهم نیست، گفت : در دنیایی که سخن از آزادی بیان، گسترش رسانه‌ها، ارتباطات و اطلاع‌رسانی شفاف و عادلانه مطرح می‌شود محدود کردن رسانه‌ها هیچ سنخیتی با این شعارها ندارد و نشان می‌دهد که این شعارها کاذب است.

وی اظهارداشت: شبکه‌ العالم مسائلی را مطرح می‌کرد که با منافع رژیم صهیونیستی و برخی کشورها هم ‌راستا نبوده و در راستای منافع ملت‌های مستضعف و مسلمان بود؛ لذا طبیعی است که آنها این شرایط را برنتابند.

جلالی تاکید کرد: ما باید این فناوری را داشته باشیم که بتوانیم امواج شبکه‌های خودمان را بر روی ماهواره‌های ایرانی ارسال کنیم که در آینده‌ای نزدیک محقق می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد اقدامات این کمیسیون در قبال عملکرد عربستان سعودی در برابر شیعیان یمن، اظهار داشت: وزارت خارجه گزارش‌هایی را به ما ارایه داده که در این خصوص با عربستان کار می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: عربستان سعودی رفتاری برادرانه و همراه با اخوت اسلامی و لحاظ کردن منافع امت اسلامی و دو کشور ایران و عربستان داشته باشد و به فشار قدرت‌های بزرگ تن در ندهد و خود را در دام رقابت‌های این قدرت‌ها در منطقه نیاندازد.

جلالی با تاکید بر اینکه عربستان سعودی باید در راستای منافع دوکشور ایران و عربستان گام بردارد تصریح کرد: دو کشور می‌توانند با افزایش و تقویت یکدیگر زمینه‌های یک ساختار همکاری منطقه‌ای را پی‌ریزی کنند.