1187 کیلومتر مدار خطوط فشار قوی برق در گیلان تعمیر شد

کریم آزاد گان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر ساله در دو نوبت ( شش ماهه اول و دوم ) برنامه ای تحت عنوان "برنامه زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه" از دفتر فنی به تفکیک خطوط، برنامه ای برای بازدید با تاریخهای مشخص پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: این برنامه توسط واحد خطوط به پیمانکار خط تحویل و با نظارت اداره تعمیرات خطوط، بازدید از خطوط برق گیلان طبق برنامه انجام می شود.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان اظهار داشت: پیمانکار خط پس از بازدید از خطوط مورد نظر گزارش مکتوب خود را به واحد خطوط ارائه و اداره تعمیرات خط نیز بر اساس گزارش پیمانکار و در صورت نیاز به تعمیرات، اقدام به اخذ مجوز خاموشی برای رفع معایب مشاهده شده بر روی این خط می کند.

وی ادامه داد: در مهر ماه سال جاری خطوطی که طبق برنامه زمانبندی مورد بازدید قرار گرفته شامل دو خط KV 400، چهار خط KV 230 ، یک خط KV 132 و هیجده خط KV 63 و همچنین خطوطی که تعمیرات روی آنها انجام شد شامل سه خط KV 230 ، یک خط KV 132 و هفت خط KV 63 بوده است.

آزادگان در ادامه از بهره برداری ترانسفور ماتور قدرت جدید پست 230.63 کیلوولت لوشان اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش درخواست قدرت مصرفی مشترکان منطقه لوشان و وجود مشترکان صنعتی نظیر شرکت سیمان خزر و سیمان لوشان و عدم امکان اعمال خاموشی جهت توسعه ظرفیت ترانسهای پست لوشان، معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای گیلان اقدام به خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 230.63 کیلو ولت و 125 مگاولت آمپری از شرکت ایران ترانسفو کرده است.

وی بیان داشت: یک دستگاه از این ترانسها در تیرماه سال جاری توسط پیمانکار این معاونت در مدت 10 روز نصب و تستهای راه اندازی روی آن انجام شد.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان یاد آورشد: از آنجاییکه برای جایگزین کردن این ترانس با ترانس 40 مگاولت آمپر موجود احتیاج به حداقل 10 روز خاموشی بوده است و نظر به عدم امکان اعمال خاموشی بلند مدت این شرکت در اقدامی ضربتی و شبانه روزی به مدت کمتر از سه شبانه روز اقدام به جایگزینی ارتباطات و تستهای نهایی راه اندازی کرد و ترانسفورماتور قدرت جدید لوشان با موفقیت وارد مدار شد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این ترانس ضمن تامین برق مطمئن و کافی برای مشترکان منطقه جنوب گیلان و بخشی از استان زنجان، زمینه برای توسعه بعدی پست برق فراهم شده است.