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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۳۴

مشکل تردد در سیاهکل با ساخت کمربندی شرق گیلان حل می شود

مشکل تردد در سیاهکل با ساخت کمربندی شرق گیلان حل می شود

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: شهرستان سیاهکل با ساخت کمربندی شرق گیلان از بن بست خارج و چرخه اقتصادی این منطقه متحول می شود.

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه با ساخت این کمربندی سیاهکل به شرق، مرکز استان و تهران ارتباط خواهد داشت، افزود: این طرح جزو مصوبات دولت در دور دوم سفر هیئت به گیلان است که در مناطق سنگر، سیاهکل، لاهیجان، کومله، اطاقور، املش و رحیم آباد به عنوان کمربندی شرق گیلان اجرا و نقش زیادی در کاهش بار ترافیکی استان خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اینکه پروژه راه سراوان، سنگر و سیاهکل امسال 40 هزار میلیارد ریال اعتبار دارد، خواستار تسریع در ساخت این محور شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در ادامه از تصویب پروژه چهار خطه سیاهکل به بازکیا گوراب، پل غیرهمسطح بازکیا گوراب و همچنین ارتقای جاده سیاهکل، دیلمان به کلیشم اشاره کرد و گفت: این پروژه ها در مجموع امسال 15 میلیارد ریال اعتبار دارند.

وی همچنین از اجرایی شدن خط انتقال آب به 35 روستای بخش رودبنه شهرستان لاهیجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این پروژه با 48 درصد پیشرفت و با 18 میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست.

قاسمی ادامه داد: در لاهیجان علاوه بر گازرسانی به 10 روستا در سال جاری و تصویب زمین ورزشی چمن، 500 میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای پنج هزار طرح خود اشتغالی کمیته امداد در این شهرستان ابلاغ شده است.

کد مطلب 980681

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