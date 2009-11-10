پیشنهادهای ایران به یونسکو به مناسبت ثبت هزاره پایان سرایش شاهنامه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری "ثبت رویداد جهانی هزاره شاهنامه در یونسکو" با حضور یاسر موحدفرد دبیر کل بنیاد فردوسی و جواد حیدری‌پور رئیس فرهنگسرای اندیشه صبح امروز سه شنبه 19 آبان برگزار شد.

در ابتدای این نشست موحدفرد با اشاره به اینکه مستند به دو بیت پایانی شاهنامه که در آن فردوسی اشاره به تاریخ پایان سرایش این کتاب دارد اسفند ماه 1388 هزار سال از پایان سرایش شاهنامه می‌گذرد گفت: "هزاره پایان سرایش شاهنامه" به عنوان نخستین رویداد فرهنگی ایرانی برپایه هجری خورشیدی در سی و پنجمین کنفرانس عمومی یونسکو در فهرست مفاخر و رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری سال 2010 میلادی به پیشنهاد بنیاد فردوسی ایران به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: از آنجا که مصوبات این کنفرانس به صورت دوسالانه اجرا می شود این فرصت در اختیار ایران است که در سالهای 2010 و 2011 میلادی برنامه‌های متنوعی را با موضوع شاهنامه در سطح جهانی اجرا کند.

موحدفرد تاکید کرد: در این کنفرانس 63 پرونده از کشورهای مختلف به ثبت رسیده که 4 پرونده آن به پیشنهاد ایران و درباره مفاخر ایرانی است. یکی از این مصوبات ثبت هزاره پایان سرایش شاهنامه است و سه مصوبه دیگر ثبت هفتصدمین سالمرگ قطب‌الدین شیرازی به عنوان دانشمند ایرانی، هزار و دویست و پنجاهمین سالروز تولد فارسی بیضایی لغت‌شناس ایرانی و هفتصد و پنجاهمین سال زندگی فعال خواجه نصیرالدین است.

دبیرکل بنیاد فردوسی درباره برنامه‌های پیشنهادی این بنیاد برای اجرا در مقر یونسکو به مناسب "ثبت هزاره پایان سرایش شاهنامه" گفت: در نظر داریم 25 اسفند امسال مصادف با 16 مارس 2010در مقر یونسکو در پاریس برنامه‌های ویژه‌ای اجرا کنیم. پیشنهاد یونسکو این بود که هفته فرهنگی هزمان با جسن نوروز داشته باشیم و از آنجا که روز اول فروردین به عنوان روز شعر نامگذاری شده است ما نیز این پیشنهاد را پذیرفتیم.

وی افزود: همچنین سال آینده میلادی برای همه کشورها "سال جهانی نزدیکی فرهنگها" نامگذاری شده که می توان متناسب با این نامگذاری نیز برنامه‌های ویژه‌ای با محور شاهنامه و شخصیت فردوسی اجرا کرد که پیشنهادهای ما گردهمایی بزرگ فردوسی‌‌شناسان و شاهنامه‌پژوهان، تدوین دانشنامه جهانی شاهنامه، راه‌اندازی تالار چهل تن از مفاخر ایرانی در مقر یونسکو، ساخت و نصب تندیس فردوسی در یونسکو، برپایی نمایشگاه آثار گنجینه‌ای از شاهنامه، اجرای کنسرت"خروش پهلوانان" توسط گروه موسیقی ایل، نمایش تابلوهای قهوه‌خانه‌ای، اجرای پرفورمنس از داستانهای شاهنامه در قالب مدرن، پرده‌خوانی شاهنامه‌سرایی و نقالی، اجرای ورزشهای پهلوانی و زورخانه‌ای، نمایشگاه کالاهای شاهنامه‌ای از جمله بازیهای رایانه‌ای مانند "عصر پهلوانان" و کتابها و آثار موسیقایی است.

موحدفرد درباره بسته پیشنهادی دیگر که بنیاد فردوسی به یونسکو ارائه داده است توضیح داد: از آنجا که ما می‌توانیم برنامه‌های بلندمدت با موضوع فردوسی و شاهنامه داشته باشیم پیشنهادهایی چون جایزه جهانی فردوسی، ایجاد نشان فردوسی که سالانه به یکنفر اهدا می‌شود، تکمیل دانشنامه جهانی شاهنامه، تدوین کتابهای مصور از شاهنامه، تولید و ضبط آثار موسیقایی، اجرای نمایش به زبانهای زنده دنیا، تدوین و اجرای سمفونی حماسه‌های پارسی، تالیف کتاب سال جهانی فردوسی را نیز ارائه کرده‌ایم.

این مدیر فرهنگی به برنامه‌هایی که در سطح ملی توسط بنیاد فردوسی و با همکاری نهادهای مختلف داخلی در دست پیگیری است بیان کرد: ایجاد گنجینه یا موزه فردوسی، راه‌اندازی باشگاه شاهنامه‌دوستان یا فرهنگسرای فردوسی که دستور شهردار تهران برای ایجاد ان را گرفته ایم، باغ موزه، تالار، گذر و کتابخانه تخصصی فردوسی، زورخانه فردوسی، نکوداشت هنرمندان، ادبا و پژوهشگرانی که در زمینه شاهنامه کار کرده و می کنند از جمله برنامه‌هایی است که به مرور اجرایی می‌شود.

شاهنامه‌پژوهان زن ایرانی به کانادا می‌روند

دبیرکل بنیاد فردوسی با اشاره به برپایی هفته فرهنگی فردوسی و شبهای شاهنامه که مهرماه سال جاری در قزاقستان برگزار شد درباره برنامه دیگری که قرار است در کانادا برگزار شود توضیح داد: هفته فرهنگی شاهنامه در کانادا با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و گروه بانوان بنیاد فردوسی بهمن امسال در اتاوای کانادا برگزار می‌شود و سخنرانان این مراسم بیشتر از بانوان خواهد بود.

موحدفرد در ادامه مراسم و در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه آیا برای برنامه‌های پیشنهادی و برای اینکه برنامه‌ای درخور ایران و فردوسی برگزار شود بودجه کافی در اختیار دارید و آیا هنرمندان تراز اول کشور را نیز در برنامه‌های خود سهیم می‌کنید؟ گفت: بنیاد فردوسی کاملا خصوصی است و تا کنون هم هر برنامه‌ای که اجرا کرده است با هزینه بخش خصوصی بوده است و قطعا برای حضور قدرتمند در عرصه بین‌المللی نیاز به کمکهای بخش دولتی و خوش قولی آنها در زمینه مصوبات هستیم. برنامه‌هایی که من امروز اعلام کردم همه اجرایی خواهند شد و گامهای اولیه نیز برای آنها برداشته شده است.

به گفته وی مشکل اصلی بنیاد بودجه و پشتوانه مالی است و نهادهای غیرخصوصی هم لازم است توجه بیشتری به این مسئله ملی داشته باشند.

وی در جواب به سوال دیگری در این‌باره که نهادهای دولتی به دلیل اینکه فردوسی بیشتر یک شخصیت ایرانی است تا اسلامی چندان به کمک مالی به بنیاد فردوسی راغب نیستند عنوان کرد: مفاخر وشعرای ما پیش از اینکه شاعر یا دانشمند باشند فقیه بوده اند و در قدیم همواره علوم اسلامی در مکاتب تدریس می‌شد. در مورد فردوسی هم نظر من این است که وی را می توان مفسر قران هم دانست و آموزه های قرآنی در شاهنامه وجود دارد. مرزبندی بین اسلامیت و ایرانیت کار درستی نیست.

در بخش پایانی این نشست جواد حیدری‌پور رئیس فرهنگسرای اندیشه در سخنانی با اشاره به اینکه قطعا انجام طرحهای بزرگ و فاخر که در حد فردوسی و دیگر مفاخر ایرانی باشد نیازمند بودجه کافی است توضیح داد: دنیا دنیای فرهنگ است و ما هم باید از این فرصتها که کمتر هم پیش می آید بهترین استفاده را بکنیم. در مصوبات یونسکو برای دو سال آینده می‌بینیم که سطح 4 طرحی که به ایران اختصاص دارد از لحاظ فرهنگی خیلی بالا است پس ما هم باید این فرصت را دریابیم و هزینه کافی برای اجرای برنامه‌های باکیفیت اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: شاهنامه شناسنامه قوم ایرانی و حافظ راستین سنتهای ملی ما است که در داخل کشور درباره این کتاب و فردوسی کارهایی که انجام داده‌ایم تا حد مطلوب فاصله دارد در حالیکه کشور ما از همه نظر به ویژه از لحاظ اخلاقی به اندیشه ها و آموزه های شاهنامه نیاز دارد.

حیدری‌پور در پایان درباره برخی برنامه‌های فرهنگسرای اندیشه در زمینه شاهنامه و فردوسی گفت: از عید قربان تا عید غدیر به مدت 10 شب برنامه شعرخوانی خواهیم داشت که به شاعرانی چون فردوسی، مولانا و حافظ توجه ویژه خواهیم داشت. در این شبها تلاش خواهیم کرد از پیشکسوتان حوزه شعر نیز تجلیل کنیم. از دیگر برنامه‌های ما راه اندازی کانونهایی با همکاری بنیاد فردوسی است که در این کانونهای هنرهای مختلف حول محور شاهنامه آموزش داده می ‌شود.