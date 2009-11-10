ابطال معامله مخابرات کار راحتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل امروز در جمع خبرنگاران گفت: معامله شرکت مخابرات بر اساس مقررات از نظر شرکت بورس قطعی شده است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ممکن است شورای رقابت در جلسه فردا ( چهارشنبه ) و با توجه به اختیارات خود معامله مخابرات را باطل اعلام کند، گفت: شرکت بورس دارای نهاد ناظر است و بر اساس دستور العملها اقدام می کند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: واگذاری مخابرات، معامله بزرگی بود و عدم قطعی کردن چنین معامله بزرگی که قطعی شده، کار راحتی نیست. تا زمانی که شورای رقابت تصمیم خاصی اتخاذ نکرده باشد، نباید مورد خاصی را اعلام کنیم.

وی ادامه داد: شورای بورس نهاد ناظر شرکت بورس است که تاکنون نیز تصمیمی را به ما اعلام نکرده اند.

قالیباف اصل تصریح کرد: بر اساس مقررات خریدار شرکت مخابرات طی 30 روز کاری برای واریز حصه نقدی و ارسال مدارک و غثره وقت داشت که روز دوشنبه به عنوان آخرین مهلت انجام شد.

وی درباره ابهامات واگذاری سهام مخابرات گفت: بحثهای اینچنینی خارج از حوزه بورس است و ابهامی در معامله نیست. مدیرعامل شرکت بورس واوراق بهادار تبعات واگذاری مخابرات بر بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: افزایش میزان معاملات در سالجاری به دلیل انجام معامله 7 هزارو 800 میلیارد تومانی مخابرات بوده که روز گذشته قطعی و سند تسویه اتاق پایاپای نیز ارائه شده است.