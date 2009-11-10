مسیر راه ارتباطی بام سبز لاهیجان به دریا امسال اجرایی می شود

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه اجرای این طرح در توسعه گردشگری لاهیجان موثراست، افزود: با اجرای این طرح شهرستان لاهیجان می تواند از مزایای سواحل دریا در جهت رشد صنعت توریست و گردشگری استفاده کند.

وی با اعلام اینکه اجرای این طرح از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری است، اظهارداشت: این مسیر که 22 کیلومتر طول دارد منطقه بام سبز شهر لاهیجان را به سواحل دریا در منطقه رودبنه این شهرستان متصل می کند.

نائب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هشتم ادامه داد: شهرستان لاهیجان 10 کیلومتر نوار ساحلی دارد که این طرح با هدف استفاده مناسب از این سواحل در جهت توسعه گردشگری شهرستان صورت می گیرد.

وی همچنین پیگیری و تجهیز ساختار مرکز فوریتهای پزشکی، تصویب راه بام سبز به دریا، پیگیری ایجاد کلینیک در شهر لاهیجان، تخصیص اعتبار برای راه اندازی اداره استاندارد در شرق گیلان با مرکزیت لاهیجان، توسعه و مطالعه شهرک صنعتی در این منطقه از فعالیتها عمده در لاهیجان اعلام کرد.

قاسمی در ادامه تخصیص اعتبار برای فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری لاهیجان، بکارگیری شروع و آغاز عملیات مرکز هنری و دو مجتمع بزرگ ورزشی در شهر لاهیجان، تصویب مطالعه منطقه ویژه اقتصادی، دریافت آمبولانس برای تجهیزمراکز فوریتهای پزشکی در مناطق صعب العبور لاهیجان از دیگر عملکرد ها در این منطقه عنوان کرد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل اجرایی شدن خط انتقال آب 35 روستا، پیگیری گازرسانی به 10 روستا، پیگیری ابلاغ 500 میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای پنج هزار طرح خوداشتغالی کمیته امداد و بررسی تصویب زمین ورزشی چمن در لاهیجان را ازجمله عملکرد ها درلاهیجان دانست.