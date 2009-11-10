به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رمضان طاهری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای راهبردی مسئولان ادارات ستادی و شهرستانی شبکه تعاون روستایی استان، افزود: در حال حاضر ما وظیفه ‌ای سنگین و حساس را بر عهده داریم و باید در راه تحقق اهداف و سیاست‌های کلان و نو قدم برداریم.

وی اضافه کرد: با توجه به تحقق اجرای کل وظایف مندرج در ماده سه اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ایجاد و کارآمدسازی تعاونی‌ ها و اتحادیه‌ های تخصصی استانی و سراسری با هدفمند کردن حمایت از تولید و مصرف و همچنین برنامه ‌پذیر کردن تحول اقتصادی تعاونی ‌های روستایی و کشاورزی برای کسب مزیت رقابتی در دستور کار مسئولان شبکه قرار دارد.

به گفته وی واگذاری تمام امور تصدی ‌گری، تمرکز حمایت مالی، فنی، آموزشی ترویجی، ایجاد مجتمع‌ های تخصصی با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، ایجاد ارتباط منطقی به لحاظ اقتصادی بین عوامل زنجیره اقتصادی و به حداقل رساندن تنش بین این عوامل، عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با قیمت مناسب به مصرف ‌کنندگان، ایجاد صندوق حمایت از اتحادیه‌های تخصصی، برنامه‌پذیر کردن فعالیت‌ ها در تعاونی ‌ها و اتحادیه‌ ها را از نکات مهم چشم ‌اندازهای شاخص این سیاست کلان، از سوی مسئولان شبکه تعاون روستایی ایران برشمرد.

طاهری به اهمیت بحث خدمت ‌رسانی به آحاد روستاییان اشاره کرد و بیان داشت: به عنوان نمونه با افتتاح واحدهای اعتباری و مدیریت وجوه سرگردان اعضا شرکت‌های تعاونی روستایی و زنان گامی مهم در جهان برداشته شده که یکی از آنان تأمین نیاز مالی توسط این واحدها و ایجاد باور در روستاییان به دلیل توان مالی شبکه در روستاها است.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: باید با عزم و اراده در راستای خدمات ‌رسانی به روستاییان قدم برداشت چرا که رضایت پروردگار را به دنبال دارد.