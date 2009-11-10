به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست که روز سه شنبه در حاشیه مراسم معارفه خود در جمع خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره حکم اعدام برای 9 تن از مسلمانان سین کیانگ چین سخن می گفت، اظهار داشت: این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و حتما نقطه نظرات خود را دراین زمینه به کشور چین اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد: این مذاکرات بسیار پیچیده، فنی و تخصصی است و جلسات متعددی تا کنون در این خصوص برگزار شده است.

مهمانپرست با اشاره به سخنان نماینده ایران در مذاکرات رژیم حقوقی گفت: بیش از 70 درصد مشکلات در این رابطه حل شده است ولی برای اینکه مذاکرات به نتیجه نهایی منتهی شود باید رویه های حقوق بین الملل بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در مذاکرات اخیر در عشق آباد چند پیشنهاد از سوی کشورهای حوزه این دریا درباره سطح، بستر و زیر بستر مطرح شده بود که در حال بررسی است، تصریح کرد: 5 کشور برای روشن شدن هر چه سریعتر رژیم حقوقی خزر توافق دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: همه 5 کشور بر اساس تامین منافع ملی و منطقه ای وارد این مذاکرات شده اند بنابراین سهم هر کشور از این دریا بستگی به نتیجه مذاکرات دارد.

مهمانپرست در مورد بحث 20 درصدی سهم ایران از این دریا نیز گفت: این پیش بینی بر اساس قانون بین المللی دریاچه ها است که همه کشور ساحلی به طور مساوی از آن دریا سهم دارند.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگارمهر در زمینه پیشنهاد جدید آژانس درباره انتقال سوخت از طریق ترکیه نیز گفت: این مسئله نیز در دست بررسی در شورای عالی امنیت ملی بوده و پس از نهایی شدن درباره آن اطلاع رسانی خواهد شد.