17 هیئت مذهبی ویژه بانوان در کرمان فعال است

طیبه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هیئتهای مذهبی ویژه بانوان نقش زیادی در بهبود فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بانوان دارد که در این راستا تاکنون 17 هیئت مذهبی ویژه بانوان در استان راه اندازی شده است.

وی گفت: از این تعداد 10 هیئت در شهر کرمان فعالیت دارد و بقیه در شهرستانهای کرمان پراکنده اند.

وی با بیان اینکه بر فعالیت این هیئتها بازرسی و نظارت صورت می گیرد، افزود: در چهار هیئت صندوق قرض الحسنه تشکیل شده است و هر کدام از هیئتها به تناسب برنامه هایشان، فعالیتهایی را انجام می دهند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل کمبود بودجه از فعالیت این هیئتها حمایت مالی صورت نمی گیرد.

وی همچنین به انسجام سه قشر بانوان مبلغ، مداح و مربیان دارالقرآن در هیئتهای مذهبی بانوان اشاره کرد و در خصوص فعالیت بانوان مداح افزود: در کل استان حدود 248 مداح فعالیت دارند و مشکل اساسی در خصوص فعالیت این افراد پایین بودن سطح تحصیلات این افراد است.