به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فوکس در حال مذاکره با وایزمن برای به عهده گرفتن کارگردانی و تهیهکنندگی فیلم است. داستان فیلم درباره گروهی است که در پایان جهان زنده ماندهاند و میخواهند به راز زنده ماندن خود پی ببرند.
وایزمن پیشتر فیلم پرفروش "آزاد زندگی کن و سخت بمیر" را برای استودیو فوکس ساخته بود که دنبالهای بر مجموعه اکشنهای "جان سخت" بود. او قرار بود کارگردانی فیلمهایی چون "ظهور آتلانتیس" و "شراپنل" را هم بر عهده گیرد که هیچیک میسر نشد.
روز جمعه اعلام شد رولند امریخ نیز فیلم آخرالزمانی "پایان دوران" را برای استودیو سونی خواهد ساخت که سال 2012 اکران میشود. به این ترتیب به نظر میرسد تب تولید فیلمهای آخرالزمانی در هالیوود فراگیر و با توجه به استقبال عمومی از این فیلمها روز قیامت به موضوع روز سینمای آمریکا بدل شده است.
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