کشف ارتباط مصرف اسید فولیک در ماههای پایانی بارداری مادر و آسم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آدلاید با بررسی عادات غذایی، سبک زندگی و مصرف اسید فولیک در 500 زن باردار دریافتند مادرانی که در ماههای پایانی بارداری خود از مکملهای اسید فولیک استفاده می کنند 26 درصد بیشتر در خطر داشتن کودکانی که در اولین سالهای زندگی از آسم آلرژیک رنج می برند قرار دارند.

محققان در این خصوص اظهار داشتند: "فکر می کنیم این اولین تحقیق بر روی انسان باشد که نشان می دهد افزایش مصرف اسید فولیک در مدت آخرین ماههای بارداری تا حد قابل ملاحظه ای خطر آسم آلرژیک را در کودکان با سن سه سال و نیم افزایش می دهد."

این درحالی است که هیچ ارتباطی میان مصرف اسید فولیک قبل و در سه ماهه اول بارداری مادر و بروز آسم در کودکان دیده نشده است.

براساس گزارش گاردین، مصرف مکملهای ویتامینی اسید فولیک در مدت سه ماهه اول بارداری و در ماه قبل از آن می تواند از خطر بروز نقص در لوله عصبی جنین پیشگیری کند.

این درحالی است که بنابر نظر این دانشمندان، مصرف این مکملها در ماههای پایانی بارداری مضر است.