دولت برای سرمایه گذاری در پتروشیمی تبریز موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت، مقرر شد طرح هیدروژناسیون رافینیت از محل منابع داخلی شرکت پتروشیمی تبریز با رعایت ماده(87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات (مصوب 1375) اجرایی شود.

بر اساس این مصوبه، میزان سرمایه‌گذاری در طرح هیدروژناسیون رافینیت پتروشیمی تبریز شامل سرمایه‌گذاری ارزی ریالی به مبلغ 2 میلیون و 50 هزار دلار و سرمایه گذاری ریالی به مبلغ 5 میلیارد و 969 میلیون ریال تعیین شد.

مدت اجرای این طرح 2 سال بوده که اجرای آن منوط به اخذ تاییدیه سازمان حفاظت از محیط زیست است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف شده که گزارش پیشرفت طرح را در مقاطع 6 ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 16 آبان ماه امسال از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‌جمهور به وزارت نفت ابلاغ شده است.

