  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۰

دولت برای سرمایه گذاری در پتروشیمی تبریز موافقت کرد

نمایندگان ویژه رئیس ‌جمهور در امور نفت با اجرای طرح هیدروژناسیون رافینیت در مجتمع پتروشیمی تبریز از محل منابع داخلی این شرکت و با سرمایه معادل بیش از 25 میلیارد ریال موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت، مقرر شد طرح هیدروژناسیون رافینیت از محل منابع داخلی شرکت پتروشیمی تبریز با رعایت ماده(87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات (مصوب 1375) اجرایی شود.

بر اساس این مصوبه، میزان سرمایه‌گذاری در طرح هیدروژناسیون رافینیت پتروشیمی تبریز شامل سرمایه‌گذاری ارزی ریالی به مبلغ 2 میلیون و 50 هزار دلار و سرمایه گذاری ریالی به مبلغ 5 میلیارد و 969 میلیون ریال تعیین شد.

مدت اجرای این طرح 2 سال بوده که اجرای آن منوط به اخذ تاییدیه سازمان حفاظت از محیط زیست است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف شده که گزارش پیشرفت طرح را در مقاطع 6 ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 16 آبان ماه امسال از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‌جمهور به وزارت نفت ابلاغ شده است.

کد مطلب 980715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه