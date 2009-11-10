منتظر اقدام جدی دولت در پرداخت مطالبات معوقه شرکتهای توزیع دارو هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید شهاب الدین صدر روز سه شنبه در دومین همایش علمی داروسازان سراسر کشور در تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) با بیان اینکه مطالبات شرکتهای توزیع دارو از دولت در سال گذشته 150 میلیارد تومان بوده است گفت: این رقم امسال به 320 میلیارد تومان رسیده است و تا زمانی که دولت برای پرداخت آن اقدام نکند شرکتها نمی‌توانند از کارخانه‌ های تولیدی دارو تحویل بگیرند.

وی با اشاره به ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور در خصوص مشکل مطالبات شرکتهای توزیع دارو در سال گذشته اظهار داشت: به ‌رغم دستور رئیس جمهوری برای پرداخت بخشی از این مطالبات، وزارت بهداشت به دلیل مشکلات مالی داخلی این مبلغ را پرداخت نکرد. با توجه به اینکه ماه گذشته وضعیت جدید مطالبات مجددا به رئیس جمهوری گزارش شد منتظر اقدام جدی دولت در این مورد هستیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه مجموع مطالبات بیمارستانهای دولتی را نیز 1900 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در صورت تاخیر بیشتر در پرداخت این مطالبات، بیمارستانهای دولتی با مشکلات جدی مواجه می شوند.

صدر با بیان اینکه در بودجه سال 88 اقدام مثبتی در خصوص وضعیت گردش بیمارستانهای هیئت امنایی انجام شد گفت: با گذشت 8 ماه از سال این بند هنوز اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه مصوب اخیر دولت در این زمینه اشکالات اساسی وجود دارد که از وزیر بهداشت خواسته شده است این مصوبه را اصلاح کند تا مصوبه مجلس در خصوص بیمارستانهای دولتی موثر واقع شود.

صدر ادامه داد: تا چند سال قبل شرکتهای چند ملیتی در عرضه تولید دارو در کشور فعالیت می‌کردند اما در حال حاضر تا مرز تولید 95 درصدی دارو در داخل حرکت کرده‌ایم و فقط 5 درصد داروهای کشور به صورت بسته بندی و فرموله وارد کشور می‌شوند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مراقبت دستگاههای اجرایی به خصوص سیاستگذاران حوزه دارو در وزارت بهداشت جهت ارتقاء حجم و کیفیت تولید داخلی ضروری به نظر می رسد؛چرا که این نگرانی وجود دارد که تبلیغات شرکتهای خارجی باعث افزایش واردات و یا فعالیت مجدد شرکتهای چند ملیتی شود.

صدر ادامه داد: حق فنی داروساز مربوط به مسئولیت او در قبال اطلاع رسانی به مردم است و تنها در صورتی که داروخانه را مغازه قلمداد کنیم حذف حق فنی منطقی به نظر می‌رسد.

وی با بیان اینکه وزیر بهداشت و معاون دارویی این وزارتخانه نیز با حذف حق فنی داروسازان مخالف هستند گفت: این مطلب از یک گزارش پژوهشی که مبنای قانونی ندارد برداشت شده و باعث بروز مشکلاتی شده بود و امیدواریم دستگاههایی که بر اساس این گزارش برای داروسازان مشکل ایجاد کردند اقدام به اصلاح رویه‌ خود کنند.

صدر در ادامه حرکت جامعه داروسازان در عرصه گیاهان دارویی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: استفاده از پوشش گیاهی هر کشوری در صنعت داروسازی به لحاظ مبانی بیولوژیک کار درستی است و می‌تواند به قطع وابستگی دارویی کشور کمک کند.