مدیریت سه مرکز آموزش فنی و حرفه ای به بخش خصوصی واگذار شد

ابوطالب جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح در راستای اجرای بند (ج) ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: براساس این طرح مراکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرهای مینودشت، بندرترکمن و مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته در شهر گرگان به بخش خصوصی واگذار شد.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان هدف از این واگذاری ها را تقویت بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: مدیریت مراکز و کارگاه‌های این مراکز به مربیان حق ‌التدریس واجد الشرایط، آموزشگاه‌ های آزاد دارای توانمندیهای لازم و یا شرکتهایی که دارای مجوز آموزشی هستند و سابقه مثبت تجربی در این زمینه دارند، واگذار شده است.

به گفته جلالی، نظارتهای لازم به منظور حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی بر اجرای این آموزشها صورت می ‌گیرد.

وی ظرفیت آموزشی این مراکز را آموزش 349 هزار و 890 نفر ساعت در سال جاری اعلام کرد.