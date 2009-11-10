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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۷

در گلستان؛

مدیریت سه مرکز آموزش فنی و حرفه ای به بخش خصوصی واگذار شد

مدیریت سه مرکز آموزش فنی و حرفه ای به بخش خصوصی واگذار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای استان گلستان از واگذاری مدیریت سه مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان به بخش خصوصی خبر داد.

ابوطالب جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح در راستای اجرای بند (ج) ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: براساس این طرح مراکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرهای مینودشت، بندرترکمن و مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته در شهر گرگان به بخش خصوصی واگذار شد.
 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان هدف از این واگذاری ها را تقویت بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: مدیریت مراکز و کارگاه‌های این مراکز به مربیان حق ‌التدریس واجد الشرایط، آموزشگاه‌ های آزاد دارای توانمندیهای لازم و یا شرکتهایی که دارای مجوز آموزشی هستند و سابقه مثبت تجربی در این زمینه دارند، واگذار شده است.

به گفته جلالی، نظارتهای لازم به منظور حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی بر اجرای این آموزشها صورت می ‌گیرد.

وی ظرفیت آموزشی این مراکز را  آموزش 349 هزار و 890 نفر ساعت در سال جاری اعلام کرد.

کد مطلب 980719

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