شبکه های جمع آوری فاضلاب خانگی در مازندران کنترل می شوند

محمد سهرابی معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هماهنگی بسیار نزدیک بین دفاتر اجرایی و بهره برداری طرح های فاضلاب موجب شد تا تمامی پروژه های لوله گذاری فاضلاب در استان قبل از تحویل موقت توسط دوربین های مذکور مورد کنترل و بازبینی قرار گیرد.

وی افزود : علاوه بر شبکه های جمع آوری فاضلاب محل اتصال، انشعابات فاضلاب خانگی به شبکه نیز توسط همین دوربینها مورد بررسی وبازبینی قرار می گیرند .

معاون بهره برداری آبفای مازندران درخصوص تعداد دوربین های موجود در شرکت یاد آور شد: درحال حاضر دو دستگاه دوربین ویژه بازرسی از شبکه ها توسط بخش خصوصی در استان فعال است.

وی گفت: در نظر است با نهایی شدن اقدامات اداری یک دوربین دیگر با اعتبارات بانک جهانی که از پیشرفته ترین دوربین های کشور بوده خریداری شود.

سهرابی در پایان خاطرنشان کرد: با ورود دوربین جدید ویدئومتری سطح پوشش بازبینی و کنترل شبکه های جمع آوری فاضلاب دراستان بسیار گسترده تر خواهد شد.

