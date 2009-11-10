"فصل رنگ" میهمان نگارخانه پارسه مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تعداد 20 قطعه عکس پاییزی اثر هنرمند برجسته کشور، حمید هاشمی پور کاخکی در نمایشگاهی با عنوان "فصل رنگ" در نگارخانه پارسه مشهد به نمایش گذاشته شد.

در حاشیه برپایی این آثار، تعداد 10 قطعه عکس دیگر با موضوع "انار" به مناسبت برگزاری جشنواره انار استان به نمایش گذاشته شده است.

کاخکی هنرمند صاحب نام کشور، تاکنون نمایشگها های مختلفی از جمله" خراسان"، "هزار مسجد تا دشت لوت"، " تجلی امام رضا (ع) در میراث فرهنگی"، "مجموعه معماری شیخ احمد جام"، "بناهای آباده" و ده ها پوستر دیگر را برای دید علاقه مندان به هنر عکاسی برپاکرده است.

کاخکی این عکس ها را با حضور در مناطق مختلف ییلاقی و دیدنی استان و به مدت یک هفته در نگارخانه پارسه مشهد ، واقع در بلوار مدرس مشهد به نمایش گذاشته است.