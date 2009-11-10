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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

دانشنامه اسلامی روسیه تا سه سال آینده منتشر می‌شود

بنیاد حمایت از فرهنگ، علم و آموزش اسلام و مرکز تحقیقات اسلامی ترکیه قرار است به صورت مشترک " دانشنامه اسلامی روسیه" را در چهار جلد منتشر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، نماینده بنیاد حمایت از فرهنگ، علم و آموزش اسلام در روسیه اظهار داشت: " دانشنامه اسلامی روسیه" که در چهارجلد منتشر می شود دربرگیرنده مقالاتی درباره تاریخ، شرایط کنونی و تحولات اسلام در فدراسیون روسیه ، فعالیتهای سازمانهای اسلامی و نهادهای آموزش عالی اسلامی است.

قرار است این دانشنامه در 5 هزار جلد منتشر شده و بودجه کل پروژه یک میلیون دلار تخمین زده شده است. بنیاد حمایت از فرهنگ، علم و آموزش اسلام و مرکز تحقیقات اسلامی ترکیه قرار است بودجه آن را با سهم مساوی تأمین کنند.

این دانشنامه براساس دانشنامه بزرگ اسلامی نوشته می شود که در 43 جلد با حمایت مرکز تحقیقات اسلامی ترکیه منتشر خواهد شد.

انتظار می رود کار نشر دانشنامه اسلامی روسیه در دو مرحله طی سه سال به پایان برسد. نخست اقتباس ، به روز کردن و ترجمه این دانشنامه به زبان روسی و پس از آن انتشار دانشنامه اسلامی روسیه است.

کد مطلب 980724

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