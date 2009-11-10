به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در نشست دوره ای اتاق تعاون مرکزی ایران در تهران گفت: استفاده از کلمه بخش خصوصی توسط وزارت بازرگانی به معنی نادیده گرفتن تعاونی‌ها نیست بلکه منظور از بخش خصوصی، اقتصاد تعاون نیز هست.

وزیر بازرگانی با بیان تفاوت ماموریتهای بخش تعاون و خصوصی در برخی موارد، اظهار داشت: هدف این دو بخش اقتصادی اجرای اصل 44 قانون اساسی، اشتغالزایی، تامین منافع مردم و به صورت کلی توسعه تولید است.

غضنفری افزود: تعاونی ها می توانند در تامین، تولید، توزیع، نظارت و صادرات همپای بخش خصوصی حرکت کنند و ما حاضریم در وزارت بازرگانی از توان تعاونی‌ها استفاده کرده و حتی برای آنها فرش قرمز پهن کنیم.

وی در ادامه به ایجاد فضای رقابتی در دو بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای بهتر اصل 44 اشاره و بیان کرد: وزارت بازرگانی آماده واگذاری امورات به اتاقهای تعاون، اصناف و اتاقهای بازرگانی بر اساس توانمندیها است. در این بخش ما در جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی به توان در فاز مدیریت واردات نیازمند هستیم و در این زمینه کمیته مشورتی تشکیل شده است.

وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: بخشهای خصوصی و تعاونی نباید به دنبال جذب یارانه های دولتی و رفع نیازهای مقطعی خود باشند. پیاده سازی نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا با یارانه های دولتی تامین نمی شود.

به گفته غضنفری، با توجه به ابلاغ قانون تامین حقوق مصرف کنندگان از سوی دولت، وزارت بازرگانی اقداماتی را در این بخش انجام خواهد داد که یکی از این موارد شنیدن صدای مشتری است. در حال حاضر تولیدکنندگان خارجی در کشور عربستان با توجه به این اصل توانسته اند بازار تولید مهر و تسبیح حجاج ایرانی را در دست بگیرند.

وی تکمیل هندسه و معماری تشکلها را یکی از الزامات مهم دانست و گفت: در این بخش متاسفانه مشکلات فنی وجود دارد به نحوی که تشکلها به دلیل اشکالات ساختاری در زمان مشکل دار شدن کالاهای وارداتی نمی توانند پاسخگوی مردم باشند. بر اتاقهای بازرگانی و تعاون واجب است تا در این زمینه معماری جدیدی از تشکلهای پاسخگو را ارائه کنند.

وزیر بازرگانی گفت: مبادا در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بخش تعاون وزارت بازرگانی و سایر بخشهای دولتی را تنها بگذارد. کشور در این بخش به همکاری و استفاده از توان تمامی دستگاهها و بخشها برای موفقیت جراحی بزرگ اقتصادی نیازمند است.

غضنفری تاکید کرد: ما در وزارت بازرگانی دستمان را به سوی تعاونی ها دراز می کنیم. باید توجه داشته باشیم و این سئوال را از خود بپرسیم که در زمان به دست گرفتن اقتصاد آیا حرکت ما باید ضعیف مبنا باشد و یا قوی مبنا؟ آیا ما باید رقبای قوی در کار داشته باشیم و یا اینکه به نیازهای مردم جواب درست ندهیم و چشم امید به کمک دولت داشته باشیم؟

به گفته وی تعاونی ها به دلیل ماهیت اجتماعی که دارند قوی مبنا هستند. ما در اتاق بازرگانی و اصناف همیشه به دنبال ایجاد یک تعامل بودیم و خوشبختانه این مسئله در اتاق تعاون و در بین تعاونی ها وجود دارد.

وزیر بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش خواستار حضور نماینده ای از اتاق تعاون در تمامی کمیسیونهای اتاق بازرگانی شد و افزود: یکی از این موارد حضور نمایندگان بخش تعاون در کمیسیون ماده یک است.

غضنفری از درخواست وزارت بازرگانی در قالب متمم بودجه برای تامین به موقع جوایز صادراتی خبر داد و گفت: ما در واگذاری کارها به بخشهای خصوصی و تعاونی تبعیض قائل نمی شویم و در این راستا توجه ما به رعایت چارچوبهای رقابتی است.