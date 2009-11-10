عباس تحویلدار دراین باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم مستند "پاخسو" با زمان 52 دقیقه را احمد وفایی تدوین میکند و فیلم اوایل آذرماه آماده نمایش میشود. تولید مستند "پاخسو" در طول 12 سال و از زمان برپایی یک مراسم عروسی در روستای حصار سفید کردستان انجام شده است.
وی افزود: دراین مستند چگونگی آغاز یک زندگی مشترک از نحوه آشنایی تا انتظارهای دو طرف و افقهای مشترک و متفاوت به همراه سنتهای معمول کنکاش میشود. این فیلم مستند به بررسی رویکردهای بومی و آداب و رسوم ازدواج در منطقه کردستان میپردازد و پاخسو مراسمی است که در شب عروسی در کردستان یک زن مسن و یک پسر بچه نوجوان به همراه عروس به خانه بخت میرفتند.
این کارگردان به ویژگیهای این مستند اشاره کرد و گفت: آنچه این مستند را ممتاز میکند انتظار و صبوری برای ساخت این فیلم در طول 12 سال است. این فیلم زندگی دختر قالیبافی است که در سن 16 سالگی به خانه بخت میرود در در شب عروسی مراسم پاخسو برای او اجرا میشود. پسر نوجوانی که در مراسم به عنوان پاخسو حضور داشته بعد از 12 سال که بزرگ میشود و تصمیم به ازدواج میگیرد که دیگر این سنت از میان رفته است.
نظر شما