نگرانی جدی در زمینه مصرف گاز/ رشد 27 درصدی مصرف در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مصطفی کشکولی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت گاز لرستان اظهار داشت: ایران در حال حاضر سومین کشور دنیا در زمینه مصرف گاز محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران دومین منابع گاز دنیا را در اختیار دارد، عنوان کرد: همچنین کشور ما در زمینه تولید گاز عنوان چهارم جهان و در زمینه صادرات نیز مقام دوازدهم دنیا را در اختیار دارد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: به رغم اقدامات انجام شده در سالهای گذشته در زمینه تولید، پالایش و توزیع متاسفانه هم اکنون کشور ایران با یک چالش جدی در زمینه مصرف گاز مواجه است.

رشد مصرف گاز پرسرعت از رشد اقدامات زیربنایی/عدم امکان ایجاد فاز جدید تولید گاز

کشکولی ادامه داد: این چالش به این دلیل است که رشد مصرف گاز در کشور ما بسیار پرسرعت تر از رشد اقدامات زیربنایی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در دولت نهم نیز در این حوزه اقدامات قابل توجهی انجام گرفته است، یادآور شد: ولی متاسفانه در حال حاضر در شرایطی هستیم که تا چند سال آینده امکان افزایش تولید گاز در کشور وجود ندارد و این واقعیتی است که در همه دنیا وجود دارد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه این امکان وجود ندارد که هر ساله یک فاز جدید پالایشگاه به مجموع تولید کشور اضافه شود، خاطر نشان کرد: برای احداث فاز جدید باید در کیادین مشترک پارس جنوبی اقدام به استخراج گاز از دریا و سپس ایجاد پالایشگاه در ساحل کرد.

کشکولی با بیان اینکه پس از ایجاد پالایشگاه باید چیزی در حدود دو هزار کیلومتر را برای انتقال گاز در کشور شبکه احداث کرد، یادآور شد: مجموع این عملیات ایجاد یک فاز جدید تولید گاز نامیده می شود.

ایجاد فاز جدید گازی نیازمند 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری/هشدار نسبت شکاف میان تولید و مصرف

وی افزود: برای ایجاد تنها یک فاز جدید حداقل نیازمند سه میلیارد دلار هزینه و صرف حداقل زمان سه سال هستیم.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: به رغم اقدامات گسترده ای که در گذشته انجام شده در حال حاضر یک شکاف بین تولید و مصرف در کشور ما به وجود آمده است.

کشکولی خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم در راستای خدمات رسانی در زمینه تامین گاز پایدار برای مردم قدم برداریم باید مصرف گاز در کشور را مدیریت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه تاکنون فرهنگ سازی مطلوب صورت نگرفته است، یادآور شد: در حال حاضر به وضعیتی رسیده ایم که در بخش های مختلف نیازمند صرفه جویی به میزان زیادی هستیم.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر ضرورت صرفه جویی توسط مشترکان بخش خانگی، افزود: هم اکنون مشترکان خانگی در کشور در فصول گرم سال بین 70 تا 80 میلیون مترمکعب گاز مصرف می کنند.

کشکولی ادامه داد: این در حالی است که مصرف گاز مشترکان بخش خانگی در زمستان به بالای 420 میلیون مترمکعب می رسد.

10 درصد صرفه جویی معادل ایجاد یک فاز جدید گاز/افزایش 27 درصد مصرف در سالجاری

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تامین این میزان گاز به یکی از دغدغه های جدی دولت تبدیل شده است، بیان داشت: حتی اگر از میزان مصرف گاز مشترکان خانگی در زمستان تنها 10 درصد صرفه جویی شود میزان گاز ذخیره شده معادل تولید دو فاز پالایشگاه خواهد شد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه باید به سمت مدیریت مصرف در همه بخش های نیروگاهی، خانگی و صنایع حرکت کرد، بیان داشت: در حال حاضر بیش از 70 درصد مصرف ما در زمستان در بخش خانگی است.

کشکولی همچنین به وضعیت مصرف گاز در سالجاری اشاره کرد و گفت: در هفت ماه طی شده از سال 88 بیش از 27 درصد رشد مصرف گاز در کشور داشته ایم که این آمار رقم نگران کننده ای محسوب می شود.

وی ادامه داد: بخشی از این رشد مصرف مربوط به توسعه گازرسانی و بخش دیگری به خاطر تفاوت های آب و هوایی در کشور است.

فعالیت 54 نیروگاه، 23 هزار صنایع و 11.5 میلیون مشترک خانگی گاز در کشور

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه هم اکنون 78 شهر در کشور گازرسانی شده اند، عنوان کرد: همچنین هم اکنون گازرسانی به 8 هزار روستای کشور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه 33 هزار کیلومتر خطوط انتقال، گاز را از پالایشگاههای به ورودی استانهای می رساند، یادآور شد: همچنین هم اکنون 166 هزار شبکه گاز استانی در کشور وجود دارد.

کشکولی بیان داشت: در مجموع هم اکنون 200 هزار کیلومتر شبکه گاز در کل کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 11.5 میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد، افزود: این تعداد مشترک در قالب 14 میلیون و 800 هزار خانوار تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: در حال حاضر در کل کشور بیش از 57 میلیون و 500 هزار نفر از نعمت گاز برخوردارند.

کشکولی یادآور شد: همچنین در حال حاضر 54 نیروگاه گازی، 23 هزار واحد صنعتی و 930 جایگاه سوخت "سی ان جی" در کشور مشغول به فعالیت است.

وی با تاکید بر اینکه هر روز شبکه گاز رسانی در کشور در حال توسعه است، تصریح کرد: برای تامین گاز این میزان مشترک، صنایع و نیروگاه باید بیشتر از این به موضوع مدیریت مصرف پرداخته شود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: همچنین در هفت ماه طی شده از سالجاری 260 هزار انشعاب جدید در قالب 480 هزار مشترک با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر ایجاد شده است.