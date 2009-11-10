اشتغال محوری ترین برنامه سازمان زندانها است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیلی در نشستی با رئیس دادگستری و مدیر کل زندانهای استان خوزستان افزود: در زندان ایده بر این است که ضمن آن که باید اشتغال 100در صد زندانیان عملیاتی شود باید وقت مفید اداری زندانیان تحت برنامه ریزی قرار گیرد، بدین معنا که از ساعت 9 صبح تا 17 بعد از ظهر، باید زندانیان مشغول بکار باشند و فرصتی برای بطالت و پرداخت به افعال بیهوده و بلکه هنجار شکنانه نداشته باشند.

این مقام ارشد قضائی کشور خاطرنشان ساخت: زندانیان در زندان باید پس از ورزش صبحگاهی تا شروع کار کارگاهی صبح و عصر هدایت و مدیریت شوند نه اینکه زندانی را بشکل شیفتی بکار گرفته جذب نماییم و نباید یک عده صرفاً در محیطهای فرهنگی و یک عده دیگر صرفاً در امور اشتغال فعال شوند، بلکه برای همه باید برنامه ریزی کرد و سمت کار به جهتی باشد که همه در امور اشتغال بکار گرفته شوند.

رئیس سازمان زندانهای کشور در ادامه با اشاره به کمبود فضا در زندانها از برنامه ریزی این مدیریت برای رفع این مشکل طی برنامه زمانبندی و همچنین استفاده از ابزار و روشهای قانونمند قضائی در کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانها خبر داد و یادآور شد: هر چه برای اشتغال زندانی سرمایه گذاری و همت صرف شودف بازخورد آن را در سلامت رفتار و اصلاح زندانی خواهیم دید. اگر زندانی از صبح تا شب در حال اشتغال باشد آنوقت وقت بطالتی برای تبادل تجربیات منفی با دیگر زندانیان ابتلا به هنجار شکنی و ... پیدا نمی کند و این چه در دوران حبس و چه پس از آن میتواند از عود بزه در فرد جلوگیری کند.

اسماعیلی بر ضرورت مشارکت دستگاههای اجرایی و همکاری نمایندگان مجلس و همچنین مشارکت فعالانه شهرداریها در امر توسعه فضاهای خدماتی زندانها تاکید کرد و گفت: زندانیان در واقع شهروندان این شهرها هستند و نباید از خدمات شهری و عمومی و فرهنگی و اجتماعی محروم باشند و شهرداری باید آنچه خدمات را به عموم شهروندان ارائه می کند بر ساکنین زندانها به عنوان سکنه شهرکهای محصور 2 هزار نفره نیز ارائه کند.

وی در ادامه بر ضرورت تعامل دادگستری، زندان و انجمن حمایت زندانیان برای توسعه فضاهای عرصه اشتغال زندانیان تأکید کرد و هدف از مجازات زندان را اصلاح و تربیت دانست و افزود که با مشارکت این نهادها و توسعه و ایجاد فضاهای اموزشی و فنی و حرفه ای و اشتغال، زمینه اصلاح و تربیت زندانیان بیش از پیش فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان زندانهای کشور با اشاره به این که در سازمان متبوع کار سنتی به حاشیه رانده شده است گفت: ایده بنده بر این است که باید با تحلیل و کار کارشناسی آسیب شناسی کود و علل پیدایش و مبادرت جرائم را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصدی و جغرافیای انسانی و شهری، جستجو، بررسی و تحلیل نمود و آسیب شناسی کرد و نتیجه را جهت رفع این علل و زمینه ها به مسئولین ارائه کرد.