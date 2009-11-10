وضعیت کنونی اعتبارات ساماندهی فاضلاب تهران مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم در جلسه روز سه شنبه شورای شهر و در زمان بررسی طرح پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی جهت تامین اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه فاضلاب شهر تهران در سال 89 و تعیین بهای خدمات خرید انشعاب فاضلاب در تهران در سال 89 با بیان این مطلب اظهار داشت: پروژه فاضلاب تهران مهمترین پروژه زیست محیطی کشور است و حتی در میان کلانشهرهای دنیاست چرا که همزمان با توسعه شبکه آب تهران شبکه فاضلاب آن گسترش نیافته است.

وی افزود : می‌توان با استفاده از منابع عمومی برای اتمام شبکه فاضلاب تهران این پروژه را سریعتر ساماندهی کرد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر نیز با اشاره به تصمیم شرکت فاضلاب تهران در خصوص توسعه سیستم فاضلاب در داخل بافت شهری اظهار داشت : باید برای این اقدام ضوابط زیست محیطی به صورت خیلی جدی دنبال شود و حتی لازم است که از تجربیات موفق و نا موفق دیگر کشورها در توسعه تصفیه خانه در داخل شهر استفاده شود.

معصومه ابتکار نیز با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات بیشتر برای ساماندهی سیستم فاضلاب تهران بیان داشت : می‌توان بخشی از درآمدهای حاصله از هدفمند کردن یارانه‌ها را به ساماندهی فاضلاب تهران اختصاص داد.

نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه بخش اعظم بارندگیها به فاضلاب می‌پیوندد خاطرنشان ساخت:‌ با تولید مخازن ویژه می‌توان آب ناشی ازبارندگی را ذخیره کرد .

حسن بیادی افزود :‌هیچ برنامه جدی برای کاهش فاضلاب وجود ندارد.

در ادامه این جلسه طرح پیشنهاد به دولت جهت تامین اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه فاضلاب تهران به تصویب رسید.