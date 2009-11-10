460 شعبه بیمه تامین اجتماعی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، قدرت الله قدس بعداز ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری تأمین اجتماعی استان افزود: کنترل و نظارت بر دریافت لیستهای حق بیمه و تسریع در روند پیگیری لیستها و مطالبات معوق و مدت دار دریافتی بهترین راهکار در جهت جذب به موقع و به روز مطالبات سازمان است.
وی انجام صحیح امور و رعایت بخشنامه های ابلاغی را لازم دانست، اظهار داشت: در خصوص بیمه های جدید از قبیل باربران و ... با توجه به اینکه مشکلات و موانع برقراری این نوع بیمه ها در سازمان مرکزی توسط کارشناسان خبره بیمه ای دیده شده در صورتی که کارکنان مطابق بخشنامه های ابلاغی عمل کنند از بروز مسائل و چالشهای پیش رو به دور خواهند ماند.
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی کشور با بیان اینکه ایجاد تعامل سازنده با سازمانها و نهادهای مرتبط و تأثیرگذار در استانها جهت اجرای مقررات سازمان ضروری است، خواستار تلاش روسای واحدهای اجرایی در این زمینه شد.
قدس، ضمن قدردانی از زحمات روسا و مسئولان واحدهای اجرایی استان گفت: یکی از برنامه های آینده مدیران سازمان اصلاح ساختار بودجه ریزی و سیر جذب درآمد حق بیمه است که امکان هرگونه اتلاف و هزینه سرمایه های سازمان را سلب می کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر نیز گفت: مهمترین وظیفه کارکنان سازمان وصول حق بیمه و صیانت از منابع درآمدی سازمان است و کارکنان با فعالیت در زمینه وصول به موقع حق بیمه توان خدمات رسانی به مخاطبان توسط سازمان را بالا می برند.
غلامحسین ستوده خو با اشاره به کسب امتیاز بالای واحدهای درآمد و اجرائیات استان بوشهر در بین ادارات کل استانهای کشور، اظهار داشت: تاکنون با برگزاری نشستها و جلسات متعدد ستاد وصول مطالبات در سطح واحدهای اجرایی استان سعی شده که مطالبات معوق سالهای گذشته سازمان در استان وصول شود و با بررسی راهکارها و روشهای صحیح از پیدایش مطالبات معوق جدید جلوگیری به عمل آید.
در ادامه این نشست رؤسای واحدها و کارشناسان استان نظرات، پیشنهادات و مسائل خود را بیان کردند.
در پایان این نشست نیز از رئیس و مسئولان درآمد شعب کنگان و عسلویه به لحاظ تلاش مضاعف در وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با اهدا لوح و هدایای قدردانی شد.
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