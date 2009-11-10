460 شعبه بیمه تامین اجتماعی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، قدرت ‌الله قدس بعداز ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری تأمین اجتماعی استان افزود: کنترل و نظارت بر دریافت لیستهای حق بیمه و تسریع در روند پیگیری لیستها و مطالبات معوق و مدت دار دریافتی بهترین راهکار در جهت جذب به موقع و به روز مطالبات سازمان است .

وی انجام صحیح امور و رعایت بخشنامه های ابلاغی را لازم دانست، اظهار داشت: در خصوص بیمه های جدید از قبیل باربران و ... با توجه به اینکه مشکلات و موانع برقراری این نوع بیمه ها در سازمان مرکزی توسط کارشناسان خبره بیمه ای دیده شده در صورتی که کارکنان مطابق بخشنامه های ابلاغی عمل کنند از بروز مسائل و چالشهای پیش رو به دور خواهند ماند .

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی کشور با بیان اینکه ایجاد تعامل سازنده با سازمانها و نهادهای مرتبط و تأثیرگذار در استانها جهت اجرای مقررات سازمان ضروری است، خواستار تلاش روسای واحدهای اجرایی در این زمینه شد .

قدس، ضمن قدردانی از زحمات روسا و مسئولان واحدهای اجرایی استان گفت: یکی از برنامه های آینده مدیران سازمان اصلاح ساختار بودجه ریزی و سیر جذب درآمد حق بیمه است که امکان هرگونه اتلاف و هزینه سرمایه های سازمان را سلب می کند .

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر نیز گفت: مهمترین وظیفه کارکنان سازمان وصول حق بیمه و صیانت از منابع درآمدی سازمان است و کارکنان با فعالیت در زمینه وصول به موقع حق بیمه توان خدمات رسانی به مخاطبان توسط سازمان را بالا می برند .

غلامحسین ستوده خو با اشاره به کسب امتیاز بالای واحدهای درآمد و اجرائیات استان بوشهر در بین ادارات کل استانهای کشور، اظهار داشت: تاکنون با برگزاری نشستها و جلسات متعدد ستاد وصول مطالبات در سطح واحدهای اجرایی استان سعی شده که مطالبات معوق سالهای گذشته سازمان در استان وصول شود و با بررسی راهکارها و روشهای صحیح از پیدایش مطالبات معوق جدید جلوگیری به عمل آید .

در ادامه این نشست رؤسای واحدها و کارشناسان استان نظرات، پیشنهادات و مسائل خود را بیان کردند.