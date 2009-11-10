تونل توحید از نظر زمان بندی اجرا و امکانات بی‌ نظیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب افزود: تونل توحید موجب تسهیل ترافیک در یکی از شریان‌های اصلی تهران می‌شود و نقش بسزایی در کاهش ترافیک، وقت شهروندان و صرفه‌جویی در مصرف بنزین دارد.

وی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این پروژه اظهار کرد: این پروژه کمتر از سه‌سال به بهره‌برداری می‌رسد که از این نظر تحسین برانگیز است، همچنین از لحاظ امکاناتی که در آن مستقر شده نیز یکی از بهترین پروژه‌های شهری بوده و می‌توان آن را بی‌نظیر دانست.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: تونل توحید را به طور حتم می‌توان یکی از موفقیت‌های بزرگ این دوره مدیریت شهری دانست.