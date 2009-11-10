اوقاف کرمان کمبود نیرو انسانی دارد

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با وجود اینکه اوقاف دستگاه درآمدزایی است اما از نظر نیرو، امکانات و فضای ساختمانی با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم.

وی افزود: چارت سازمانی اوقاف مربوط به سال 60 است که تعداد نیروهای ما 115 نفر بود اکنون که موقوفات سه برابر شده اند اما نیروهای ما افزایش نیافته است.

مدیرکل اوقاف استان کرمان خاطرنشان کرد: سیاست دولت بر کوچک سازی دستگاه های دولتی است اما اوقاف نه دستگاهی کاملا خصوصی و نه کاملا دولتی است.

وی در خصوص قانون پرداخت مالیات در قالب ساخت و بهسازی مراکز مذهبی افزود: در این خصوص تبلیغات زیادی انجام شده است و مردم باید از این فرصت ایجاد شده جهت بهسازی مراکز مذهبی استفاده کنند.

حجت الاسلام قاسمی زاده بیان کرد: آمار مساجد استان حدود دو هزار و 800 مسجد است که بخش عمده ای از آنها به دلیل کمبود روحانی و امکانات فعالیت ندارند.