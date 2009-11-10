ناوهای کره جنوبی به سوی ناو کره شمالی آتش گشودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، کشتی های جنگی کره شمالی و جنوبی در سواحل غربی شبه جزیره کره اقدام به تبادل آتش کردند.

بر اساس این گزارش، کشتی کره جنوبی به کشتی کره شمالی که از مرز در دریای زرد گذشته بود، شلیک کرد. در پاسخ نیز کشتی نیروی دریایی کره شمالی شلیک کرد.

در همین رابطه نماینده وزارت دفاع کره جنوبی اطلاع داد: "اطلاعی درباره اینکه از سوی کره جنوبی طی این رویداد کسی آسیب دیده باشد، در دست نیست".

وی افزود: "این نبرد در فاصله نزدیک نبود. ما بسوی کشتی کره شمالی شلیک کردیم".

به گفته وی، کشتی کره شمالی دچار آسیب جدی شده است.

مرز دریایی کره شمالی و جنوبی در دریای زرد پس از جنگ کره طی سالهای 1950-1953 بطور یکجانبه توسط ژنرال های آمریکایی وضع شد که پیونگ یانگ آن را برسمیت نمی شناسد.