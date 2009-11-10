استفاده از نانو ذرات در ترمیم مغز نخاع

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه ترمیم مغز نخاع آسیب دیده یکی از مهمترین اهداف پزشکی مدرن به شمار می رود.

اکنون گروهی از محققان دانشگاه پوردو با آزمایش بر روی موشهای آزمایشگاهی و با کمک نانو ذرات موفق شدند یک گام رو به جلو در تحقق رویای ترمیم مغز نخاع بردارند.

مسیلهای کوپلیمر ترکیبی (The synthetic copolymer micelles) گویهای حامل دارویی کوچکی به قطر حدود 60 نانومتر هستند. به عبارتی دیگر این گویهای قابل تزریق حدود 100 برابر کوچکتر از یک گلبول قرمز هستند. از این گویها برای آزاد کردن دارو در داخل بدن استفاده می شود.

تاکنون تحقیقات مختلفی در خصوص استفاده از این کوپلیمرها در درمان تومورها انجام شده است. اکنون این دانشمندان نشان دادند که می توان از این نانوذرات در ترمیم آسیبهای آکسونهای نخاعی نیز بهره گرفت. آکسونها رشته هایی هستند که پالسهای الکتریکی را در مغز نخاع انتقال می دهند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "نتایج این کشف ما شگفت انگیز بود. میسلها به مدت 30 سال است که در تحقیقات پزشکی استفاده می شوند اما تاکنون هرگز به عنوان یک حامل مستقیم دارو مصرف نشده بودند."

براساس گزارش نیچر نانوتکنولوژی، مهمترین خصوصیت میسلها ترکیب دو نوع پلیمر است که اولی "هیدروفوب" و دومی "هیدروفیل" نام دارند.

به دلیل ابعاد نانومتری و حالت لایه ای آنها، میسلها توسط کلیه ها و یا متابولیسم کبد فیلتر نمی شوند و می توانند در جریان خون باقی مانده و خود را به بافتهای آسیب دیده برسانند و دارو را انتقال دهند.

این دانشمندان توانستند با رنگ کردن میسلها و تزریق آنها به موشها مسیر حرکت این نانوذرات را تا رسیدن به هدف مورد نظر ردیابی کنند.

نتایج این تحقیقات نشان داد که در فقدان میسلها و با استفاده از روشهای جاری انتفال دارو، آکسونها تنها موفق شدند حدود 18 از پتانسیل عملکردی خود یعنی توانایی انتقال سیگنالهای عصبی را ترمیم کنند درحالی که 60 درصد از آکسونهایی که تحت درمان با میسلها قرار گرفتند ترمیم شده و عملکردهای خود را بازیافتند.

به این ترتیب موشهای قطع نخاعی شده توانستند کنترل هر چهار پای خود را بازیابند.