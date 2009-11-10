اجرای 400 عنوان فعالیت فرهنگی در کنگره 23 هزار شهید استان خراسان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدجواد جعفری بعداز ظهر سه شنبه در مجتمع فرهنگی آیه ها در جمع خبرنگاران افزود: چاپ و نشر پوستر فرهنگ رضوی و ایثار و شهادت در استان، چاپ پنج هزار پوستر برای نصب در اتوبوسهای شهری، پنج هزار پوستر برای نصب در تاکسی ها، نصب تصاویر شهدا در خیابانهایی که به نام آنها نام گذاری شده است، ارسال یک میلیون پیام کوتاه به مشترکان تلفن همراه خراسان رضوی و ارسال 500 هزار پیامک برای مشترکان تهران، تبلیغات خاص اجلاسیه در بیلبورد های ورودی اطراف حرم، توزیع بروشور با محوریت شهدا در مبادی ورودی شهر وقرائت وصیت نامه شهدای هر مسجد از فعالیت های فرهنگی کنگره شهدای استانهای خراسان بود.

مسئول کمیته فرهنگی کنگره 23 هزار شهید استانهای خراسان به برگزاری مسابقات فرهنگی توسط ادارات و سازمانهای عضو کمیته اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی، خطاطی، نقاشی، مقاله نویسی در رابطه با فرهنگ ایثار و شهادت و برگزاری مسابقات شهید شناسی نمونه ای از این مسابقات است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری محافل انس با قرآن، تجلیل از خانواده شهدا، برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، چاپ ویژه نامه فرهنگ ایثار و شهادت از سایر فعالیتهای این کمیته است.

جعفری افزود: برگزاری یادمانهای شهدای دانش آموز در مدارس، چاپ کتابهای مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، تهیه برنامه های تولیدی در سازمان صدا و سیمای خراسان رضوی و تولید برنامه های رادیویی از مجتمع آیه های مشهد، برگزاری نمایشگاه عکس دفاع مقدس و شب شعر از سایر برنامه های سازمانها و دستگاه های اجرایی مرتبط با کنگره 23 هزار شهید استان خراسان است.