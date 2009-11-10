ارزشیابی توصیفی دانش آموزان رقابت ناسالم را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی وحیدی بعداز ظهر سه شنبه در همایش توجیهی ارزشیابی کیفی - توصیفی در شهرستان فاروج اظهار داشت: این طرح با هدف کیفیت بخشی به آموزش و پرورش و خلاقیتهای دانش آموزان انجام می گیرد.

وی تلاش دست اندرکاران نسل امروز برای تربیت نسل فردا را از دیگر اهداف آموزش و پرورش ذکر کرد و افزود: انتظار اولیا دانش آموزان از معلمان نباید مانند گذشته بوده بلکه اولیا باید همانند چتر حمایتی، تربیتی و آموزشی برای فرزندان خود باشند.

معاون برنامه ریزی و پشتتیبانی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی تربیت را به پازلی تشبیه کرد که معلم یک قطعه از آن است و خانواده، اجتماع و رسانه قطعات دیگر آن را تشکیل می دهند.

وی گفت: شاه کلید تغییر نگاه در ارزشیابی این است که در دوره ابتدایی چه آموزش و تربیتی را باید دانش آموز ببیند تا متناسب با آن ارزشیابی شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فاروج نیز در این همایش گفت: یکی از نگرانی های اولیای مدرسه نحوه ارزیابی و تاثیر آن بر روحیات دانش آموزان بود که امروز با اجرای این طرح امیدواریم از این مشکلات کاسته شود.

محمدخوش منظر افزود: خانواده ها نیز در نحوه نگرش خود باید تغیراتی ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه بازخورد هسته مرکزی فعالیتهای یاددهی، یادگیری است، بیان کرد: تکالیف درسی یکی از ابزارهای مهم ارزشیابی توصیفی است که می توان به وسیله آن بخشی از عملکرد دانش آموزان را سنجید.

خراسان شمالی با جمعیت 811 هزار نفری 184 هزار دانش آموز دارد که در بیش از دو هزار آموزشگاه مشغول به تحصیل هستند.