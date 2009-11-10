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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

طرح توسعه باغات زیتون در استان قزوین اجرایی می شود

طرح توسعه باغات زیتون در استان قزوین اجرایی می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری قزوین گفت: طرح توسعه باغات زیتون در 10 هزار هکتار از اراضی حاشیه رودخانه شاهرود با اعتبار اولیه 80 میلیارد ریال اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اصغر حمزه ای ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی که در استانداری برگزار شد، گفت: طرح مطالعه این پروژه به اتمام رسیده است و مراحل اجرایی آن تا پایان سال 1390 به پایان خواهد رسید.

وی افزود: اعتبار کل پروژه حدود 23 میلیارد تومان است که اعتبار اولیه این طرح چهار میلیارد از محل اعتبارات خشکسالی و چهار میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات ملی هزینه خواهد شد.

حمزه ای با تاکید بر احداث شهرک صنعتی زیتون در استان یادآور شد: تا پنج سال آینده باید زیرساختهای لازم جهت احداث صنایع تبدیلی در استان نیز فراهم شود.

معاون برنامه ریزی استانداری با اعلام تامین اعتبار طرح توسعه باغات زیتون تصریح کرد: برنامه استراتژیک زیتون نیز از دیگر اقداماتی است که باید در استان انجام شود.

حمزه ای پس از ارائه گزارش وضعیت برق رسانی و پستهای برق استان توسط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: احداث دو شهرک صنعتی و دو نیروگاه 50 مگاواتی به عنوان اولویت اساسی استان است که باید اجرایی شود.

وی از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خواست تا کمبودها و نیازهای استان را به کارگروه نیروی برق استان اعلام کند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

حمزه ای افزود: نیازهای توسعه پستهای برق استان باید در اولویت اول تغییر کاربری قرار گیرد تا در قالب مصوبات توسعه ای و خدمات رسانی برای استان در شورای برنامه ریزی و توسعه به تصویب برسد.

کد مطلب 980770

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