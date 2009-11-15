تصویربرداری "ترنج آسمان" به نیمه رسید

محمدی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم تلویزیونی "ترنج آسمان" در ورامین به نیمه رسیده است و گروه برای ادامه کار امروز عازم تهران شده و فردا در بازار فرش تهران تصویربرداری ادامه دارد.

"ترنج آسمان" که در قالب اجتماعی ساخته می‌شود روایت زندگی مردی است که پس از بازگشت از حج بر اثر شنیدن سخنان فردی ناشناس نسبت به قبولی طاعات خود دچار تردید می‌شود و تلاش وی برای رفع این تردید ماجرایی را رقم می‌زند.

زهیر یاری، علی زرینی، مهدی عطاران، علی جاویدفر، مژگان ترانه، پانته‌آ مهدی نیا، پریسا گلدوست، فرید لطف‌آور، فریده دریامج، احمد عباسقلی و حسن زارع بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: هوشنگ بنایی، دستیار کارگردان: محمد صادقی راد، طراح صحنه: فرخ مختاری، طراح گریم: محمد ضیائی، مدیرتولید: افشین سلیمانپور، صدابردار:احسان صابریان، مدیر تدارکات :حمید افلانی، آهنگساز: علی منصوری، عکاس: الهه بهبودی، تدوینگر: وحید بهبودی و تهیه‌کننده: س. محمدی.

سپهر محمدی کارگردانی مجموعه‌های تلویزیونی "ناکجا کجا"، "روزهای مهتابی" و فیلم‌های 90 دقیقه‌ای "قناری" و "ماه ناتمام" را در کارنامه دارد.

