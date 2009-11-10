به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه خبری سینمای اروپا اعلام کرد فیلم سوئدی "یک راه حل معقول" ساخته یورگن برگ مارک برنده جایزه بهترین فیلم داستانی جشنواره شد. این فیلم عاشقانه نخستین بار در بخش جنبی هفته منتقدان جشنواره ونیز به نمایش درآمد و با ستایش‌هایی مواجه شد.ژ

هیئت داوران جشنواره لوبک در بیانیه خود ضمن ستایش از رولف لاسگارد، پرنیلا آگوست، استینا اکبلاد و کلاس لیونگ مارک بازیگران فیلم نوشت: اینها بازیگرانی بزرگ هستند که از هدایت‌های کارگردان خود نترسیدند و در فیلم لحظاتی دیوانه‌وار و در عین حال نزدیک به زندگی واقعی آفریدند.

فیلم فنلاندی "نامه‌هایی به پدر ژاکوب" به کارگردانی کلاوس هارو دو جایزه فیلم برگزیده تماشاگران و کلیسای جهانی را از آن خود کرد و سارا کانتل دیگر فیلمساز فنلاندی برای "ضربان قلب" برنده جایزه فیلم بالتیک شد. این فیلم بدون قطع فیلمبرداری شده و با دوربین روی دست به لحظاتی از زندگی هفت زن می‌پردازد.

دو فیلم نروژی "یاتزی" ساخته کاتیا ایده و "وگاس" گونار ویکن جایزه کودکان و نوجوانان را دریافت کردند. 140 فیلم از کشورهای اسکاندیناوی، حوزه دریای بالکان و شمال آلمان در این جشنواره به نمایش درآمد. جشنواره فیلم‌های نوردیک (شمال اروپا) مهمترین واقعه سینمایی مرتبط با کشورهای اسکاندیناوی در خارج از این منطقه به شمار می‌رود.