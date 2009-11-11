معاون مدیرکل و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان کرج با اشاره به صدور 16 هزار و 369 شناسنامه طی هفت ماه گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از این تعداد هشت هزار و 357 نفر پسر و بقیه دختر هستند.

محمود محرابی متوسط ولادت ماهانه در کرج را دو هزار و 338 نوزاد عنوان کرد و گفت: با توجه به این آمار به طور متوسط در هر ساعت سه نوزاد در کرج متولد می شوند.

وی تعداد ازدواج های ثبت شده از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه را 10 هزار و 256 واقعه ذکر کرد و افزود: آمار طلاق در این مدت دو هزار 664 واقعه بوده است.

محرابی از ثبت سه هزار و 650 نفر فوتی در این مدت خبر داد و افزود: متوسط ثبت وفات در شهرستان کرج ماهانه 521 نفر، هفتگی 121 و روزانه 17 نفر است.

محرابی ثبت وقایع ولادت را حداکثر 15 روز پس از تولد و ثبت وفات را 10 روز پس از واقعه بیان کرد و خاطرنشان کرد: هم اینک 90 درصد ثبت ولادت و 80 درصد ثبت وفات در شهرستان کرج در مهلت قانونی انجام می شود.

معاون مدیرکل و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان کرج با اشاره به درخواست 37 هزار و 99 متقاضی کارت شناسایی ملی در سال جاری گفت: هم اکنون 20 هزار فقره کارت ملی توسط این اداره صادر و آماده تحویل به شهروندان است.

محرابی از تسهیلات فراهم شده برای خدمات دهی مناسب به شهروندان خبر داد و افزود: در حال حاضر دو ناحیه ثبت احوال در کرج کلیه خدمات سجلی را به شهروندان ارائه می دهند.