سنت قابلیت بازآفرینی در دنیای مدرن را دارد

دکتر سعید معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چرا برای زندگی در جهان جدید به سنت نیاز داریم ؟ اظهار داشت: یک دیدگاه در قدیم این بود که برای پیشرفت باید از سنت عبور کرد و به مرحله نوین و مدرن وارد شد . اما دیدگاه جدید می‌گوید برای بهره مندی از زندگی مدرن و تجربه آن، از سنت هم می توانیم سود ببریم .

این استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد تصریح کرد : به نوعی در دنیای مدرن سنت بازآفرینی می شود معمولاً سنتها در جامعه باعث آرامش و سکون جامعه می شوند و راهکارهایی که چگونه در قبال دیگران رفتار بکنند یا زندگیشان را پیش ببرند به هرحال رها .

وی افزود: سنت به دو معنی است یکی معنی دینی آن و دیگری معنی مردمشناسی آن که مفهوم دینی این است که عمل به توصیه و رفتار امامان بکنیم و معنی مردمشناسی از سنت به این مفهوم است که رفتاری که مردم از قدیم الایام انجام می دهند و در جامعه جاری است و باید به عنوان یک هنجار با آن برخورد کرد.

این محقق و پژوهشگر اظهار داشت : سنتی که ما از آن صحبت می کنیم سنت از نوع دوم است دیدگاه نخست سنت که برای پیروانش قابل اجراست و شکی در آن نیست ولی نوع دوم سنت که در قالب فرهنگ تعریف می شود و به مفهوم رفتارهای ثابت شده و تکراری یک جامعه است و وجودش در جامعه مدرن باعث حفظ هویت تاریخی یک جامعه می شود.