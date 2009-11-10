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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۹

در کرج؛

نمایش کمدی موزیکال "آنفلوانزای خوکی" به روی صحنه رفت

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج از آغاز اجرای نمایش کمدی موزیکال "آنفلوانزای خوکی" با همکاری این اداره در این شهرستان خبر داد.

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:  این نمایش کمدی کاری از گروه فرهنگی و هنری همراهان است که نویسندگی و کارگردانی آن را حمیدرضا نعیم حسنی برعهده دارد.

وی افزود: داستان این نمایش درباره شخصیتی به نام "آنفول" (ویروس بیماری آنفلوانزا) است که پس از فرار از آزمایشگاه به مزرعه می رود و پس از آلوده کردن فینگیل (خوک کوچولو)، دردسرهای زیادی درست می کند و ...

این مسئول بیان داشت: نمایش کمدی موزیکال یکی از بهترین راهکارهای آموزشهای بهداشتی درباره بیماری آنفلوانزا برای کودکان است و والدین می توانند از این طریق ضمن سرگرم کردن کودکان و آشنایی آنان با هنر نمایش، آموزشهای بهداشتی را به کودکان خود بیاموزند.

عسگری خاطرنشان کرد: در این نمایش مارشیا بیگلری، محدثه میرزایی، آناهیتا فتحی، نیلوفر فخرایی، سعید پورقلی، حمیدرضا نعیم حسنی و حامد زهرایی به ایفای نقش می پردازند. 

وی  یادآور شد: اجرای نمایش کمدی موزیکال "آنفلوانزای خوکی" تا 30 آذرماه سال جاری در سینما تئاتر ارشاد واقع در پارک چمران کرج ادامه دارد.

گروه فرهنگی و هنری "همراهان" از سال 1387 فعالیت خود را در کرج آغاز کرده و تاکنون بیش از 40 نمایش را به روی صحنه برده است و دارای 10 عضو ثابت و 100 عضو متغیر است.

این گروه فرهنگی و هنری اجرای نمایشهایی همچون "میشی و درسهای جنگل"، "دعوای سگ و گربه"، "دوست خوب کیه"، "زاغ زاغک دمت کو؟"، "قصه های کلاغه" و " شیطونک و فرشته ها" را در کارنامه هنری خود دارد.

کد مطلب 980786

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