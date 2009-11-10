نمایش کمدی موزیکال "آنفلوانزای خوکی" به روی صحنه رفت

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این نمایش کمدی کاری از گروه فرهنگی و هنری همراهان است که نویسندگی و کارگردانی آن را حمیدرضا نعیم حسنی برعهده دارد.

وی افزود: داستان این نمایش درباره شخصیتی به نام "آنفول" (ویروس بیماری آنفلوانزا) است که پس از فرار از آزمایشگاه به مزرعه می رود و پس از آلوده کردن فینگیل (خوک کوچولو)، دردسرهای زیادی درست می کند و ...

این مسئول بیان داشت: نمایش کمدی موزیکال یکی از بهترین راهکارهای آموزشهای بهداشتی درباره بیماری آنفلوانزا برای کودکان است و والدین می توانند از این طریق ضمن سرگرم کردن کودکان و آشنایی آنان با هنر نمایش، آموزشهای بهداشتی را به کودکان خود بیاموزند.

عسگری خاطرنشان کرد: در این نمایش مارشیا بیگلری، محدثه میرزایی، آناهیتا فتحی، نیلوفر فخرایی، سعید پورقلی، حمیدرضا نعیم حسنی و حامد زهرایی به ایفای نقش می پردازند.

وی یادآور شد: اجرای نمایش کمدی موزیکال "آنفلوانزای خوکی" تا 30 آذرماه سال جاری در سینما تئاتر ارشاد واقع در پارک چمران کرج ادامه دارد.

گروه فرهنگی و هنری "همراهان" از سال 1387 فعالیت خود را در کرج آغاز کرده و تاکنون بیش از 40 نمایش را به روی صحنه برده است و دارای 10 عضو ثابت و 100 عضو متغیر است.

این گروه فرهنگی و هنری اجرای نمایشهایی همچون "میشی و درسهای جنگل"، "دعوای سگ و گربه"، "دوست خوب کیه"، "زاغ زاغک دمت کو؟"، "قصه های کلاغه" و " شیطونک و فرشته ها" را در کارنامه هنری خود دارد.