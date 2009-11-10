دو میلیون نوبت سر دام در زنجان علیه بیماریهای واگیردار مایه‌ کوبی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رشید کرمی بعداز ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: جهت مقابله با بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان، واکسیناسیون و آزمایشهای مختلفی از دامها انجام و در صورت لزوم دامهای آلوده، کشتار و یا معدوم می‌ شوند.

وی با بیان اینکه این اقدام با همکاری بخش خصوصی در این استان انجام می‌ شود، ادامه داد: طی هفت ماهه اول امسال بیش از 158 هزار و 771 نوبت سر دام علیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام، مایه‌کوبی شدند.

رشید کرمی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به 49 درصد بیماریهای عفونی در این استان منشأ دامی دارند، افزود: اداره ‌کل دامپزشکی در حفظ و حراست از سرمایه‌های دامی، ارتقای بهداشت عمومی جامعه از طریق کنترل و پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام و تأمین امنیت غذایی، نقش بسزایی دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: همچنین در این مدت جهت مبارزه با انگلهای خارجی و داخلی، بیش از 607 هزار نوبت سر دام و چهار میلیون و 713 هزار مترمربع اماکن دامی نیز سمپاشی شده است.

رشید کرمی گفت: سال گذشته نیز بیش از 152 هزار سر دام علیه بیماریهای دامی از قبیل "کزاز، شاربن، آبله و تب برفکی" توسط این اداره کل واکسینه شدند.