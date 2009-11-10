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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۴

در هفت ماهه سال جاری؛

دو میلیون نوبت سر دام در زنجان علیه بیماریهای واگیردار مایه‌ کوبی شدند

دو میلیون نوبت سر دام در زنجان علیه بیماریهای واگیردار مایه‌ کوبی شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: طی هفت ماهه اول امسال دو میلیون و 647 هزار نوبت سر دام در سطح استان زنجان علیه بیماری واگیردار مایه‌کوبی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رشید کرمی بعداز ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: جهت مقابله با بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان، واکسیناسیون و آزمایشهای مختلفی از دامها انجام و در صورت لزوم دامهای آلوده، کشتار و یا معدوم می‌ شوند.

وی با بیان اینکه این اقدام با همکاری بخش خصوصی در این استان انجام می‌ شود، ادامه داد: طی هفت ماهه اول امسال بیش از 158 هزار و 771 نوبت سر دام علیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام، مایه‌کوبی شدند.

رشید کرمی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به 49 درصد بیماریهای عفونی در این استان منشأ دامی دارند، افزود: اداره ‌کل دامپزشکی در حفظ و حراست از سرمایه‌های دامی، ارتقای بهداشت عمومی جامعه از طریق کنترل و پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام و تأمین امنیت غذایی، نقش بسزایی دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: همچنین در این مدت جهت مبارزه با انگلهای خارجی و داخلی، بیش از 607 هزار نوبت سر دام و چهار میلیون و 713 هزار مترمربع اماکن دامی نیز سمپاشی شده است.

رشید کرمی گفت: سال گذشته نیز بیش از 152 هزار سر دام علیه بیماریهای دامی از قبیل "کزاز، شاربن، آبله و تب برفکی" توسط این اداره کل واکسینه شدند.

کد مطلب 980792

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