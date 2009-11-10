امسال چهار میلیارد دلار کالا از ایران به عراق صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، حسن دانایی فر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات و موانع خدمات دهی گمرک تمرچین پیرانشهر در ارومیه افزود: این میزان مبادلات اقتصادی ایران و عراق، 71 درصد نسبت به مدت زمان مشابه افزایش یافته است.

سید عظیم حسینی، سرکنسول ایران در اربیل عراق نیز در این جلسه خواستار توجه جدی برای حل مشکلات گمرک تمرچین شد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در عراق و شمال این کشور جایگاه خوبی به دست آورده است و باید تلاش کنیم در بازار این کشور نیز سهم خود را افزایش دهیم.

استاندار آذربایجان غربی نیز گفت: باید مشکلات را پیگیری کنیم تا حل شوند و آبروی جمهوری اسلامی ایران را در تمرچین حفظ کنیم.

وحید جلال زاده افزود: هر یک از دستگاه های مسئول باید روند امور را بررسی کنند.

ابراهیم حقجو، سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: بحث خدمات دهی شبانه روزی در گمرک تمرچین را در پیش روی داریم و دستگاه های مسئول در گمرک باید براساس منافع کشورمان و با امکانات موجود در محل فعال شوند.

در این نشست، استقرار دستگاه ها و پیشرفت فیزیکی تاسیسات و مسیرسازی و محوطه سازی در گمرک تمرچین مورد بررسی قرار گرفت.