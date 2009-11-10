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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

امسال چهار میلیارد دلار کالا از ایران به عراق صادر می شود

امسال چهار میلیارد دلار کالا از ایران به عراق صادر می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: در سال جاری به میزان چهار میلیارد دلار کالا از کشور به عراق صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، حسن دانایی فر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات و موانع خدمات دهی گمرک تمرچین پیرانشهر در ارومیه افزود: این میزان مبادلات اقتصادی ایران و عراق، 71 درصد نسبت به مدت زمان مشابه افزایش یافته است.   

سید عظیم حسینی، سرکنسول ایران در اربیل عراق نیز در این جلسه خواستار توجه جدی برای حل مشکلات گمرک تمرچین شد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در عراق و شمال این کشور جایگاه خوبی به دست آورده است و باید تلاش کنیم در بازار این کشور نیز سهم خود را افزایش دهیم.

استاندار آذربایجان غربی نیز گفت: باید مشکلات را پیگیری کنیم تا حل شوند و آبروی جمهوری اسلامی ایران را در تمرچین حفظ کنیم.

وحید جلال زاده افزود: هر یک از دستگاه های مسئول باید روند امور را بررسی کنند.

ابراهیم حقجو، سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: بحث خدمات دهی شبانه روزی در گمرک تمرچین را در پیش روی داریم و دستگاه های مسئول در گمرک باید براساس منافع کشورمان و با امکانات موجود در محل فعال شوند.

در این نشست، استقرار دستگاه ها و پیشرفت فیزیکی تاسیسات و مسیرسازی و محوطه سازی در گمرک تمرچین مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 980793

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