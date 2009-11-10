به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست ناصر فیض دبیر چهارمین جشنواره سراسری طنز مکتوب به شرح برنامههای این دوره پرداخت.
فیض عنوان کرد: هر سال جشنواره طنز مکتوب در 4 رشته شعر، نثر، فیلمنامه کوتاه و داستان کوتاه برگزار میشد که به جهت اینکه تصمیم بر آن بود تا سطح علمی این جشنواره افزایش یابد امسال بخش مقاله هم به آن اضافه شد.
این طنزپرداز ادامه داد: اگر چه هر سال از داوران برجسته استفاده شدهاست اما در چهارمین سال برگزاری جشنواره طنز مکتوب در این امر اهتمام بیشتری مبذول داشتهایم و سعی کردهایم از داوران به نام و شناخته شده در هر بخش استفاده کنیم.
فیض با اشاره به استقبال خوب علاقهمندان از این جشنواره توضیح داد: با توجه به سفرهای مختلف کشوری در قالب برنامههای "در حلقه رندان" امسال از نزدیکترین و دورترین نقاط کشور شرکتکننده داشتهایم که این امر را میتوان از نکات بارز جشنواره امسال دانست.
وی با اشاره به وقایع اخیر کشور گفت: به دلیل اتفاقات ناگواری که در ماههای اخیر رخ دادهاست و تمام افراد جامعه با هر طرز فکری را متاثر کردهاست تصور نمیکردیم که مردم حوصله کنند در جشنواره طنز شرکت کنند اما حجم آثار رسیده نشان داده است که طنز خیلی جدیتر از این حرفهاست که خیال میکنیم.
فیض آثار رسیده در هر بخش را به این شرح اعلام کرد: آثار رسیده از این قرار است؛ در حوزه شعر 391 اثر، نثر 366 اثر، مقاله 33 اثر، داستان کوتاه 327 اثر و فیلمنامه کوتاه 101 اثر.
بنا به گفته دبیر جشنواره سراسری طنز مکتوب به نفرات اول تا سوم در هر رشته به ترتیب 4 ، 3 و 2 سکه تعلق خواهد گرفت.
علیرضا گیلانپور مسئول دفتر طنز حوزه هنری و دبیر اجرایی چهارمین جشنواره طنز مکتوب درباره برنامههای جنبی این جشنواره توضیح داد: معرکه گیری، خیمهشببازی و نمایشهای طنز، اجرای موسیقی محلی و پذیرایی به سبک قهوهخانههای سنتی در فضای باز از جمله برنامههایی است که دربخش جنبی انجام خواهد گرفت.
کارگاههای آموزش طنز از دیگر برنامههای این جشنواره خواهد بود که در آن سید علی میرفتاح، شهرام شکیبا، یوسفعلی میرشکاک و سروش صحت حضور خواهند داشت.
هر سال در مسابقه جشنواره طنز مکتوب بخش ویژهای وجود دارد که در این دوره این بخش با موضوع "اصلاح الگوی مصرف" برگزار میشود و به تنها برنده آن 4 سکه تعلق میگیرد.
چهارمین جشنواره سراسری طنز مکتوب 23 و 24 آبان ماه به همت دفتر طنز حوزه در حوزه هنری واقع در خیابان حافظ، نبش سمیه برگزار میشود.
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